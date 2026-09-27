O Corinthians realizou mais um treino na manhã deste domingo (27), no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação durante a Data Fifa. Sob o comando de Fernando Diniz, o elenco realizou atividades físicas e trabalhos técnicos e táticos de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

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Os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, na sequência, foram ao Campo 1. Após o aquecimento, Diniz comandou um circuito com exercícios físicos, atividades de marcação sob pressão e enfrentamentos em espaços reduzidos.

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Na parte final do treinamento, o técnico dividiu o elenco em quatro equipes para jogos em campo reduzido. Segundo nota oficial do clube, as atividades foram marcadas por intensidade e disputas entre os jogadores.

O Corinthians volta a campo no dia 7 de outubro, às 19h30, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

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Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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