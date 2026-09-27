Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Diniz trabalha marcação pressão e campo reduzido no Corinthians

Treinador dividiu o elenco em quatro equipes durante trabalho

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/09/2026 14:59
Favorite o Lance! no Google
Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians realizou mais um treino na manhã deste domingo (27), no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação durante a Data Fifa. Sob o comando de Fernando Diniz, o elenco realizou atividades físicas e trabalhos técnicos e táticos de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model

Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: ‘Seria uma honra’

Futebol Nacional
Há 26 minutos
Bidon e Arrascaeta durante partida

Fatal Model oferece R$ 100 milhões por máster de Corinthians e Flamengo

Futebol Nacional
Há 26 minutos
Isa Guimarães comemorando o gol da virada na final do Brasileirão Feminino

São Paulo vence o Corinthians de virada no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino

Futebol Feminino
Há 17 horas

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, na sequência, foram ao Campo 1. Após o aquecimento, Diniz comandou um circuito com exercícios físicos, atividades de marcação sob pressão e enfrentamentos em espaços reduzidos.

continua após a publicidade

Na parte final do treinamento, o técnico dividiu o elenco em quatro equipes para jogos em campo reduzido. Segundo nota oficial do clube, as atividades foram marcadas por intensidade e disputas entre os jogadores.

O Corinthians volta a campo no dia 7 de outubro, às 19h30, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Memphis Depay durante treino do Corinthians
Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

Calendário

  1. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  2. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  3. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  4. 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  5. 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  6. 04/11 — 21h30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  7. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  8. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  9. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  10. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
Tudo sobre
Sugerida para você!
Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model

Futebol Nacional

Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: 'Seria uma honra'

Há 1 hora
Bidon e Arrascaeta durante partida

Futebol Nacional

Fatal Model oferece R$ 100 milhões por máster de Corinthians e Flamengo

Há 2 horas
Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Seleção Brasileira

Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

Há 2 horas
Danilo comemora a conquista do título pelo Uberlândia em 2026

Corinthians

Danilo defende técnicos, cita Diniz e celebra boa fase: 'Memorável'

Há 8 horas
Corinthians x São Paulo Feminino

Futebol Feminino

Veja gols em Corinthians x São Paulo pela final do Brasileiro Feminino

Há 21 horas
Camisa do Corinthians para final

Corinthians

Por que o Corinthians terá bet na camisa contra o São Paulo mesmo com proibição?

Há 1 dia
Mais LANCE!
Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians: Diniz comanda treino de posse de bola e criação ofensiva

Espaço para o Corinthians

Loja inaugura espaço exclusivo para o Corinthians em Itaquera

Camisa do Corinthians na Neo Química Arena

Corinthians deve deixar de ganhar valor milionário com fim das bets

Bidon e Arrascaeta durante partida

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

Osmar Stabile durante partida do Corinthians

Corinthians aguarda aporte de R$ 10 milhões em meio à crise financeira

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Corinthians: Neo Química Arena recebe certificação ambiental

Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava

Corinthians divulga atualização sobre Yuri Alberto

Onde assistir Corinthians e São Paulo

Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Uniforme do Corinthians com a marca

Corinthians anuncia renovação com patrocinador e amplia acordo

Lula em evento com microfone na mão

Em fala sobre bets, Lula faz alerta a Flamengo e Corinthians: 'Vão ter que arranjar outra forma'

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Atuação de Hugo Souza faz goleiro perder pontos com Ancelotti?

Montagem de Lula e Memphis

Lula critica salário e 'regalias' de Memphis no Corinthians

Nestory Irankunda, atacante da Austrália, durante partida contra a Seleção Brasileira

Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros