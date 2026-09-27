O Palmeiras tem um patrocínio fixo de R$ 100 milhões por temporada com a Sportingbet, valor que pode chegar a R$ 170 milhões com os bônus por premiações. O contrato é válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Uma eventual saída da empresa antes do término do vínculo representaria a necessidade de o clube buscar um novo parceiro e colocaria em perspectiva outro número expressivo: o valor investido na contratação do centroavante Vitor Roque.

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Para contratar o Tigrinho, o Palmeiras investiu 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões na cotação da época) na operação, que fez do camisa 9 a contratação mais cara da história do clube, em 2025. Desde então, o jogador passou a ter um valor de mercado estimado em 53,2 milhões de euros (R$ 314,5 milhões), segundo o CIES Football Observatory (Observatório do Futebol), em estudo publicado na última semana. O montante representa uma valorização de 108,6% em relação ao investimento fixo feito pelo Verdão — mais que o dobro do valor desembolsado pelo clube.

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O acordo com a Sportingbet representa uma fatia relevante das receitas do Palmeiras. O valor fixo de R$ 100 milhões por temporada corresponde a cerca de 5,9% da receita bruta operacional registrada pelo clube em 2025, que alcançou R$ 1,696 bilhão. Caso os bônus previstos no contrato sejam atingidos, o patrocínio pode chegar a R$ 170 milhões, equivalente a aproximadamente 10% da receita registrada no último ano.

A Sportingbet está entre as principais fontes de receita comercial do clube. Caso as casas de apostas deixem de operar ou investir no futebol brasileiro, o Palmeiras terá de buscar novos parceiros para compensar uma eventual perda de receita. Antes da chegada da atual patrocinadora, porém, o Verdão já tinha um contrato de patrocínio máster de cifras elevadas.

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O acordo anterior com a Crefisa e FAM, empresas da presidente Leila Pereira, garantia ao Palmeiras R$ 81 milhões fixos, quantia que poderia chegar a R$ 120 milhões com os bônus. As marcas, no entanto, tinham exclusividade em todas as áreas do uniforme.

Embora a eventual saída da Sportingbet não represente, isoladamente, um impacto equivalente ao investimento feito em Vitor Roque, a comparação ajuda a dimensionar o peso do patrocínio máster nas receitas do Palmeiras e a importância de encontrar um novo parceiro caso o cenário das apostas esportivas mude no país.

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