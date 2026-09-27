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CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG disputam duas vagas na decisão do torneio

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 17:41
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Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

A CBF definiu, neste domingo (27), as datas e os horários dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG seguem na briga pelo título e terão os primeiros duelos disputados no dia 1º de novembro.

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Palmeiras e Vasco se enfrentam às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo. Mais tarde, às 18h30, será a vez de Grêmio e Atlético-MG entrarem em campo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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Os confrontos de volta serão realizados no fim de semana seguinte. No sábado (7), Atlético-MG e Grêmio decidem a vaga na final às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No domingo (8), às 17h, Vasco e Palmeiras fazem o segundo duelo em São Januário, no Rio de Janeiro.

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Veja as datas e horários das semifinais

Jogos de ida — 1º de novembro

  • Palmeiras x Vasco — 16h — Nubank Parque
  • Grêmio x Atlético-MG — 18h30 — Arena do Grêmio

Jogos de volta

  • Atlético-MG x Grêmio — 7 de novembro, às 18h — Arena MRV
  • Vasco x Palmeiras — 8 de novembro, às 17h — São Januário

Os mandos de campo das semifinais já haviam sido definidos por sorteio realizado pela CBF. A decisão da Copa do Brasil está prevista para 6 de dezembro, em jogo único, no Mané Garrincha, em Brasília.

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Troféu da Copa do Brasil
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme / CBF)

Copa do Brasil terá novidade na Libertadores

A edição de 2026 também conta com uma mudança relacionada à classificação para a Libertadores. O vice-campeão da Copa do Brasil terá direito a uma vaga na competição continental.

Dessa forma, os quatro semifinalistas ainda disputam, além do título e da premiação, uma oportunidade de garantir presença na Libertadores. O vice-campeão inicialmente ficará com uma vaga na fase preliminar, mas poderá herdar uma classificação direta para a fase de grupos caso o campeão já esteja garantido pelo Campeonato Brasileiro.

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O campeão da Copa do Brasil receberá R$ 78 milhões, sem contar os valores acumulados nas fases anteriores. O vice-campeão ficará com R$ 34 milhões.

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