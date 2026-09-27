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Após fim do jejum, Cassierra busca volta por cima no Atlético

Atacante balançou as redes após 19 partidas de seca

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
27/09/2026 08:00
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Cassierra pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cassierra pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Cassierra vive momentos difíceis pelo Atlético na temporada. O atacante passou 19 partidas sem marcar, mas encerrou a seca diante da Chapecoense e agora busca transformar o gol em um ponto de virada para recuperar espaço e voltar a ter protagonismo na equipe.
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Cassierra vive momentos difíceis pelo Atlético na temporada. O atacante passou 19 partidas sem marcar, mas encerrou a seca diante da Chapecoense e agora busca transformar o gol em um ponto de virada para recuperar espaço e voltar a ter protagonismo na equipe.

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O colombiano chegou ao Atlético no início da temporada com a missão de assumir a camisa 9 e ocupar o posto de principal goleador da equipe. Em determinado momento, Cassierra conseguiu chegar perto de corresponder às expectativas, especialmente após a saída de Hulk e na reta final do período que antecedeu a Copa do Mundo. Depois da pausa, porém, o atacante não conseguiu manter o mesmo rendimento.

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A falta de gols passou a pesar diretamente na utilização do jogador. Cassierra teve atuações abaixo do esperado e, aos poucos, perdeu espaço entre os titulares, mesmo com Eduardo Domínguez mantendo a confiança no centroavante durante boa parte do período.

Ao mesmo tempo, o crescimento de Reinier aumentou a concorrência no setor ofensivo. O meia-atacante passou a participar mais dos gols e ganhou importância no sistema de Domínguez, enquanto Cassierra deixou de ser uma presença constante entre os titulares.

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Em busca da volta por cima no Atlético

O gol diante da Chapecoense pode representar mais do que o fim de um jejum. Depois de 19 partidas sem balançar as redes, a maior seca de sua carreira, Cassierra finalmente voltou a marcar e ganhou uma oportunidade para tentar reconstruir seu espaço no elenco.

Após a partida, o atacante falou sobre o peso do período sem marcar e revelou as dificuldades enfrentadas durante a sequência negativa:

— Uma sensação difícil. Fiquei muito tempo sem marcar. Claro que você, como centroavante, quando não consegue marcar, começam as cobranças. Foram tempos muito difíceis. Meus companheiros sempre estão apoiando, minha família, o clube — disse o atacante.

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O cenário, agora, é diferente daquele vivido durante a seca. Cassierra terá o período da Data Fifa para trabalhar e buscar recuperar confiança antes da sequência decisiva da temporada. O Atlético ainda disputa a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão, e a necessidade de contar com diferentes peças no ataque pode abrir novas oportunidades.

Por isso, o gol contra a Chapecoense pode ser importante para Cassierra não apenas pelo fim do jejum, mas pela possibilidade de recuperar confiança, espaço e participação em uma equipe que precisará de seu elenco para enfrentar a reta final da temporada.

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