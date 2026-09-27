Flamengo nega negociação com Fatal Model e aciona departamento jurídico
Clube nega conversas com plataforma e promete agir contra uso indevido da camisa
O Flamengo se manifestou de forma contundente para refutar informações sobre um suposto acordo comercial de patrocínio. Em nota oficial divulgada em seus canais institucionais, o clube carioca negou a existência de qualquer negociação em andamento com a Fatal Model e adiantou que o seu departamento jurídico já foi acionado para tomar providências legais contra a veiculação de conteúdos inverídicos.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O posicionamento ocorre após a veiculação de notícias que apontavam o envio de uma proposta comercial de R$ 100 milhões para estampar a marca na camisa rubro-negra. O clube enfatizou que recebeu as especulações com surpresa e reiterou o compromisso com a preservação de sua imagem institucional e com a relação ética mantida com seu quadro oficial de parceiros.
Ação judicial por uso indevido do uniforme
Além de desmentir o andamento de negociações, o comunicado da diretoria rubro-negra destacou que o setor jurídico já atua para coibir a circulação de artes e montagens que exibem o uniforme do Flamengo vinculado à empresa sem autorização prévia:
"O Clube esclarece que a informação é inverídica e que não existe, neste momento, qualquer negociação nos termos divulgados. O Flamengo adverte ainda que seu Departamento Jurídico já está adotando as medidas cabíveis em relação à divulgação dessas informações falsas, bem como à publicação de imagens da camisa do Clube com marca que não integra o quadro oficial de parceiros", diz o comunicado do Rubro-Negro.
Internamente, a avaliação do Flamengo é de que o e-mail encaminhado pela plataforma de acompanhantes com valores não configura o início de tratativas formais ou uma proposta oficial aceita para debate entre as partes.
Propostas no mercado e posição do Corinthians
Do outro lado da conversa, a diretoria da Fatal Model havia confirmado em entrevista exclusiva ao Lance! o envio de ofertas milionárias de um ano visando o espaço máster dos dois clubes de maior torcida do país: R$ 100 milhões direcionados ao Flamengo e R$ 120 milhões ao Corinthians.
— Oficializamos na manhã deste domingo propostas de patrocínios para Flamengo e Corinthians por meio da Fatal Model. São propostas acima de R$ 100 milhões de um ano para o patrocínio master na camisa dos dois clubes. Fatal Model tem 10 anos de história, já patrocinou mais de 20 clubes do país e seria uma honra estar junto das duas maiores torcidas do Brasil — explica Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model.
No caso do clube paulista, a empresa já mantém parceria comercial por meio da marca Fatal Fans no calção da equipe masculina e nas categorias de basquete, futsal e futebol feminino. O Corinthians confirmou o recebimento do contato da plataforma, mas ressaltou que mantém contrato vigente com seu patrocinador máster até o fim de 2029.
Diante do imbróglio e da reação veemente da diretoria rubro-negra, qualquer eventual anúncio oficial sobre novas parcerias comerciais no Flamengo será realizado exclusivamente por meio das plataformas oficiais da instituição.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: 'Seria uma honra'Há 3 horas
Flamengo
Com 'pulinho', Jorginho do Flamengo bate pênalti em SCHá 3 horas
Futebol Nacional
Fatal Model diz que ofereceu R$ 100 milhões por máster de Corinthians e FlamengoHá 4 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à fala de Boto: 'Não é possível'Há 10 horas
Flamengo
Saída da Betano pode custar 'um Paquetá' ao FlamengoHá 10 horas
Futebol Internacional
Final de adversário do Flamengo na Libertadores termina em confusãoHá 18 horas
Mais LANCE!