Flamengo nega negociação com Fatal Model e aciona departamento jurídico

O Flamengo se manifestou de forma contundente para refutar informações sobre um suposto acordo comercial de patrocínio. Em nota oficial divulgada em seus canais institucionais, o clube carioca negou a existência de qualquer negociação em andamento com a Fatal Model e adiantou que o seu departamento jurídico já foi acionado para tomar providências legais contra a veiculação de conteúdos inverídicos.

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Flamengo emite nota oficial e nega negociações com a Fatal Model para patrocínio (Foto: Paula Reis / Flamengo)

O posicionamento ocorre após a veiculação de notícias que apontavam o envio de uma proposta comercial de R$ 100 milhões para estampar a marca na camisa rubro-negra. O clube enfatizou que recebeu as especulações com surpresa e reiterou o compromisso com a preservação de sua imagem institucional e com a relação ética mantida com seu quadro oficial de parceiros.

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Ação judicial por uso indevido do uniforme

Além de desmentir o andamento de negociações, o comunicado da diretoria rubro-negra destacou que o setor jurídico já atua para coibir a circulação de artes e montagens que exibem o uniforme do Flamengo vinculado à empresa sem autorização prévia:

"O Clube esclarece que a informação é inverídica e que não existe, neste momento, qualquer negociação nos termos divulgados. O Flamengo adverte ainda que seu Departamento Jurídico já está adotando as medidas cabíveis em relação à divulgação dessas informações falsas, bem como à publicação de imagens da camisa do Clube com marca que não integra o quadro oficial de parceiros", diz o comunicado do Rubro-Negro.

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Internamente, a avaliação do Flamengo é de que o e-mail encaminhado pela plataforma de acompanhantes com valores não configura o início de tratativas formais ou uma proposta oficial aceita para debate entre as partes.

Propostas no mercado e posição do Corinthians

Do outro lado da conversa, a diretoria da Fatal Model havia confirmado em entrevista exclusiva ao Lance! o envio de ofertas milionárias de um ano visando o espaço máster dos dois clubes de maior torcida do país: R$ 100 milhões direcionados ao Flamengo e R$ 120 milhões ao Corinthians.

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— Oficializamos na manhã deste domingo propostas de patrocínios para Flamengo e Corinthians por meio da Fatal Model. São propostas acima de R$ 100 milhões de um ano para o patrocínio master na camisa dos dois clubes. Fatal Model tem 10 anos de história, já patrocinou mais de 20 clubes do país e seria uma honra estar junto das duas maiores torcidas do Brasil — explica Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model.

No caso do clube paulista, a empresa já mantém parceria comercial por meio da marca Fatal Fans no calção da equipe masculina e nas categorias de basquete, futsal e futebol feminino. O Corinthians confirmou o recebimento do contato da plataforma, mas ressaltou que mantém contrato vigente com seu patrocinador máster até o fim de 2029.

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Diante do imbróglio e da reação veemente da diretoria rubro-negra, qualquer eventual anúncio oficial sobre novas parcerias comerciais no Flamengo será realizado exclusivamente por meio das plataformas oficiais da instituição.