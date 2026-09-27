Alex Telles, do Botafogo, vai a jogo da NFL e declara torcida: 'Magnífico'
Lateral-esquerdo do Glorioso trocou camisas com jogador do Baltimore Ravens
Capitão do Botafogo, Alex Telles foi um dos atletas do futebol brasileiro a prestigiar o NFL Rio Game, neste domingo (27), no Maracanã, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. O lateral-esquerdo chegou ao estádio com a camisa dos Ravens, que treinaram no Espaço Lonier, CT do Botafogo, nos últimos dias, e mostrou torcida pela franquia de Maryland.
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Alex Telles participou de uma ação de troca de camisas entre as equipes no último sábado, no Lonier, após atividade do Baltimore Ravens. Ele recebeu o uniforme do defensive end Calais Campbell.
— Foi muito maneiro conhecer os caras. Eu não conheço muito da NFL, mas gosto de assistir de vez em quando. Acho um esporte magnífico. Fiquei muito contente de conhecê-los lá (no Lonier) e trocamos ideia, o Campbell me deu essa camisa maravilhosa, e eu vim aqui torcer por eles hoje — disse Alex Telles, ao Lance!.
— Acho que existe na questão da bola parada, de desmarque. Tem muita coisa de estratégia e de tática. Acho que tem algumas coisas muito similares com o futebol — destacou.
O elenco do Baltimore Ravens realizou as atividades do CT Lonier entre quinta e sábado da semana do jogo. Com a cessão do espaço, o Botafogo treinou no Nilton Santos e na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, Zona Sul do Rio. O Glorioso, na 12ª colocação do Brasileirão, com 35 pontos, volta a campo no dia 7 de outubro, em casa, para o clássico com o Vasco.
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