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Após proibição do Governo Federal, bets ilegais disparam no Brasil; veja números

Levantamento do Bet Legal aponta 575 operações não autorizadas identificadas no país, enquanto Governo Federal já determinou o bloqueio de mais de 57 mil endereços em 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/09/2026 17:38
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(Foto feita por IA)

O número de operações de apostas não autorizadas identificadas no Brasil disparou nos últimos dias, em meio ao anúncio do Governo Federal de que as bets serão proibidas no país. Segundo levantamento do Bet Legal, foram identificadas 575 operações irregulares neste sábado (26), contra 331 na sexta-feira (25), alta de 74% em apenas 24 horas. Em 21 de setembro, eram 102, o que representa crescimento de aproximadamente 464% em cinco dias.

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Governo já pediu bloqueio de mais de 57 mil endereços

A ofensiva contra as plataformas irregulares já vinha sendo realizada antes do anúncio da proibição. Segundo dados do Ministério da Fazenda obtidos pela Folha de S.Paulo, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) encaminhou à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedidos para bloquear 57.691 endereços online de bets consideradas ilegais desde janeiro de 2026. Somente em setembro foram 10.590, o maior volume mensal da série até então.

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Os pedidos são encaminhados pela SPA, órgão responsável pela regulamentação e fiscalização do setor, e os bloqueios são executados pelas empresas de telecomunicações após o envio das ordens pela Anatel. A quantidade de endereços não corresponde necessariamente ao número de casas de apostas, já que uma mesma operação pode utilizar diferentes domínios.

O que é o Bet Legal?

O Bet Legal é uma plataforma que monitora o mercado de apostas e reúne informações sobre operações consideradas não autorizadas. O Radar utilizado no levantamento acompanha a identificação de plataformas que não possuem autorização para atuar no mercado brasileiro.

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Os dados utilizados nesta reportagem são do próprio levantamento do Bet Legal e, por isso, seguem uma metodologia diferente da adotada pelo Governo Federal para contabilizar os endereços encaminhados para bloqueio. Enquanto o Radar contabiliza operações identificadas como não autorizadas, os dados da Fazenda se referem a endereços online enviados para bloqueio.

Site Bet Legal
Foto: Divulgação / Bet Legal

Governo anuncia proibição das bets

O Governo Federal anunciou, em 25 de setembro, uma Medida Provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A medida alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na véspera do anúncio foram derrubados 1.367 sites e perfis com atividade irregular em uma ação conjunta de fiscalização.

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