A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do clássico entre São Paulo e Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 4 de novembro, quarta-feira, às 21h30.

Com o local do confronto ainda não definido, a transmissão da partida está prevista para a TV Globo (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

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O São Paulo ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos em 27 partidas disputadas. O Tricolor soma 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas, com saldo positivo de dois gols, tendo marcado 32 vezes e sofrido 30.

Já o Corinthians ocupa a 14ª posição, com 32 pontos em 28 rodadas. A campanha do Timão registra oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com saldo negativo de três gols, com 29 gols marcados e 32 sofridos. A equipe está três pontos acima da zona de rebaixamento.

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São Paulo x Corinthians se enfrentam em novembro (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão