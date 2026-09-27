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CBF define data e horário do clássico entre São Paulo e Corinthians

Partida pela 34ª rodada do Brasileirão será disputada no dia 4 de novembro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/09/2026 16:13
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Luciano e Breno Bidon disputam a bola durante a partida do primeiro turno do Brasileirão
Luciano e Breno Bidon disputam a bola durante a partida do primeiro turno do Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do clássico entre São Paulo e Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 4 de novembro, quarta-feira, às 21h30.

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Com o local do confronto ainda não definido, a transmissão da partida está prevista para a TV Globo (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

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O São Paulo ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos em 27 partidas disputadas. O Tricolor soma 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas, com saldo positivo de dois gols, tendo marcado 32 vezes e sofrido 30.

Já o Corinthians ocupa a 14ª posição, com 32 pontos em 28 rodadas. A campanha do Timão registra oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com saldo negativo de três gols, com 29 gols marcados e 32 sofridos. A equipe está três pontos acima da zona de rebaixamento.

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Garro e Sabino em disputa de bola
São Paulo x Corinthians se enfrentam em novembro (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

  1. 02/11 • Segunda • 20:00 — Bragantino x Santos — Cícero de Souza Marques
  2. 03/11 • Terça • 19:30 — Chapecoense x Mirassol — Arena Condá
  3. 03/11 • Terça • 21:30 — Internacional x Coritiba — Beira-Rio
  4. 04/11 • Quarta • 19:30 — Flamengo x Grêmio — Maracanã
  5. 04/11 • Quarta • 19:30 — Athletico-PR x Vasco — Arena da Baixada
  6. 04/11 • Quarta • 21:30 — Botafogo x Atlético-MG — Nilton Santos (Engenhão)
  7. 04/11 • Quarta • 21:30 — São Paulo x Corinthians — Local não informado
  8. 05/11 • Quinta • 19:30 — Palmeiras x Remo — Nubank Parque
  9. 05/11 • Quinta • 21:30 — Cruzeiro x Bahia — Mineirão
  10. 06/11 • Sexta • 20:00 — Vitória x Fluminense — Barradão
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