CBF define data e horário do clássico entre São Paulo e Corinthians
Partida pela 34ª rodada do Brasileirão será disputada no dia 4 de novembro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do clássico entre São Paulo e Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no dia 4 de novembro, quarta-feira, às 21h30.
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Com o local do confronto ainda não definido, a transmissão da partida está prevista para a TV Globo (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O São Paulo ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos em 27 partidas disputadas. O Tricolor soma 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas, com saldo positivo de dois gols, tendo marcado 32 vezes e sofrido 30.
Já o Corinthians ocupa a 14ª posição, com 32 pontos em 28 rodadas. A campanha do Timão registra oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com saldo negativo de três gols, com 29 gols marcados e 32 sofridos. A equipe está três pontos acima da zona de rebaixamento.
Jogos da 34ª rodada do Brasileirão
- 02/11 • Segunda • 20:00 — Bragantino x Santos — Cícero de Souza Marques
- 03/11 • Terça • 19:30 — Chapecoense x Mirassol — Arena Condá
- 03/11 • Terça • 21:30 — Internacional x Coritiba — Beira-Rio
- 04/11 • Quarta • 19:30 — Flamengo x Grêmio — Maracanã
- 04/11 • Quarta • 19:30 — Athletico-PR x Vasco — Arena da Baixada
- 04/11 • Quarta • 21:30 — Botafogo x Atlético-MG — Nilton Santos (Engenhão)
- 04/11 • Quarta • 21:30 — São Paulo x Corinthians — Local não informado
- 05/11 • Quinta • 19:30 — Palmeiras x Remo — Nubank Parque
- 05/11 • Quinta • 21:30 — Cruzeiro x Bahia — Mineirão
- 06/11 • Sexta • 20:00 — Vitória x Fluminense — Barradão
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