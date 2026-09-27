VÍDEO: Cheerleaders dos Cowboys fazem dança do Paquetá antes do NFL Rio Game
Dallaws Cowboys enfrentam Baltimore Ravens no Estádio do Maracanã
Hoje, palco do NFL Rio Game, o Estádio do Maracanã une o futebol americano com o mais popular no Brasil. Nesta linha, as líderes de torcida dos Dallaws Cowboys imitaram a tradicional dancinha do Paquetá, jogador do Flamengo, antes do duelo contra o Baltimore Ravens. Veja vídeo:
Tradução: "As Dallas Cowboys Cheerleaders arrasaram na dança do Paquetá! 🕺"
Antes do início da partida, Péricles cantou o hino do Brasil, e a cantora bilíngue Kandace Lindsey interpretou o hino dos Estados Unidos. No gramado, estavam estendidas as bandeiras de ambos os países.
➡️ Torcedores do Vasco protestam no Maracanã antes de jogo da NFL
Confusão com lugares no Maracanã marca partida da NFL
Torcedores relataram problemas para encontrar e permanecer nos assentos indicados nos ingressos durante o NFL Rio Game, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27), no Maracanã. A partida foi vendida com setores e lugares marcados, mas a organização da entrada e da ocupação das arquibancadas gerou confusão entre o público.
Na compra dos ingressos, os torcedores puderam escolher não apenas o setor, mas também a fileira e o número do assento. A divisão era mais detalhada do que a utilizada habitualmente em partidas de futebol no estádio, em que o público costuma ser direcionado principalmente para setores como Superior e Inferior.
O problema relatado pelos torcedores foi que, na prática, não houve fiscalização efetiva dos lugares marcados. Segundo relatos, os seguranças não orientavam o público sobre a necessidade de ocupar exatamente o assento indicado no ingresso, e o acesso às diferentes áreas do estádio teria ficado livre em determinados momentos.
Com isso, torcedores que haviam comprado ingressos para áreas diferentes (de valores diferentes) acabaram ocupando os mesmos espaços. A situação gerou discussões e deslocamentos constantes durante a partida.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
Fora de Campo
NFL Rio Game: veja os famosos que estão no MaracanãHá 8 minutos
Futebol Americano
Jogadores do Flamengo curtem jogo da NFL no Maracanã e trocam brincadeirasHá 8 minutos
Futebol Americano
Cafu recebe homenagem especial antes do NFL Rio GameHá 26 minutos
Vasco
Torcedores do Vasco protestam no Maracanã antes de jogo da NFLHá 31 minutos
Futebol Americano
Confusão com lugares no Maracanã marca partida da NFLHá 43 minutos
Futebol Americano
Quem são os Cowboys? Conheça a história do time que enfrenta os Ravens no MaracanãHá 10 horas
Mais LANCE!