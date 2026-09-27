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VÍDEO: Cheerleaders dos Cowboys fazem dança do Paquetá antes do NFL Rio Game

Dallaws Cowboys enfrentam Baltimore Ravens no Estádio do Maracanã

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:36
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Apresentação das cheerleaders dos Cowboys antes do NFL Rio Game
Apresentação das cheerleaders dos Cowboys antes do NFL Rio Game (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Hoje, palco do NFL Rio Game, o Estádio do Maracanã une o futebol americano com o mais popular no Brasil. Nesta linha, as líderes de torcida dos Dallaws Cowboys imitaram a tradicional dancinha do Paquetá, jogador do Flamengo, antes do duelo contra o Baltimore Ravens. Veja vídeo:

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Tradução: "As Dallas Cowboys Cheerleaders arrasaram na dança do Paquetá! 🕺"

Antes do início da partida, Péricles cantou o hino do Brasil, e a cantora bilíngue Kandace Lindsey interpretou o hino dos Estados Unidos. No gramado, estavam estendidas as bandeiras de ambos os países.

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Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos no gramado do Maracanã antes do NFL Rio Game
Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos no gramado do Maracanã antes do NFL Rio Game (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Torcedores do Vasco protestam no Maracanã antes de jogo da NFL

Confusão com lugares no Maracanã marca partida da NFL

Torcedores relataram problemas para encontrar e permanecer nos assentos indicados nos ingressos durante o NFL Rio Game, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27), no Maracanã. A partida foi vendida com setores e lugares marcados, mas a organização da entrada e da ocupação das arquibancadas gerou confusão entre o público.

Na compra dos ingressos, os torcedores puderam escolher não apenas o setor, mas também a fileira e o número do assento. A divisão era mais detalhada do que a utilizada habitualmente em partidas de futebol no estádio, em que o público costuma ser direcionado principalmente para setores como Superior e Inferior.

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O problema relatado pelos torcedores foi que, na prática, não houve fiscalização efetiva dos lugares marcados. Segundo relatos, os seguranças não orientavam o público sobre a necessidade de ocupar exatamente o assento indicado no ingresso, e o acesso às diferentes áreas do estádio teria ficado livre em determinados momentos.

Com isso, torcedores que haviam comprado ingressos para áreas diferentes (de valores diferentes) acabaram ocupando os mesmos espaços. A situação gerou discussões e deslocamentos constantes durante a partida.

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