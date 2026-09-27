Jogadores do Flamengo curtem jogo da NFL no Maracanã e trocam brincadeiras

Após semanas de aproximação e ações comerciais com a NFL, o Flamengo marcou presença em peso no Maracanã para acompanhar o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. A partida histórica no Rio de Janeiro reuniu diversos nomes do elenco rubro-negro nas arquibancadas, com destaque para o lateral Emerson Royal e o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez.

A relação do clube carioca com o evento começou nos dias anteriores. O Flamengo cedeu as instalações do CT Ninho do Urubu para o treinamento do Dallas Cowboys na reta final da semana, com recepção conduzida por Emerson Royal e pelo zagueiro Léo Ortiz. Além das atividades de campo e de ativações de marca, o clube lançou recentemente uma linha exclusiva de vestuário em colaboração com a NFL.

continua após a publicidade

Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

Brincadeiras sobre redes sociais e aula de futebol americano

Aproveitando o clima festivo do evento no Maracanã, Emerson Royal revelou que começou a acompanhar a modalidade há pouco tempo e apontou Léo Ortiz como seu "mentor" para entender as regras do esporte. O lateral-direito aproveitou o momento para brincar com o colega de equipe Saúl sobre as postagens do espanhol nas redes sociais:

— Eu gosto, comecei a acompanhar não faz muito tempo. O Léo Ortiz vem sendo meu grande professor aí. Tô pegando um carinho por esse esporte e vim acompanhar de perto agora. Mas só faz a gentileza: eu vi que o Saulo está aí. Não deixa ele postar aquelas paradas com as músicas, não. Pô, tem família aí. Eu falei para ele: "A próxima vez eu vou bloquear" — descontraiu o lateral rubro-negro.

continua após a publicidade

Saúl rebateu a provocação bem-humorado, justificando suas escolhas musicais e garantindo foco na atração esportiva:

— Não, não, hoje não tenho música. Hoje é somente para apreciar a NFL e aproveitar com a gente. Como hoje está com o clima do Ricky Martin, vamos de Ricky Martin, que é espanhol e perfeito — respondeu o meia.

Planejamento na Data Fifa e seleção espanhola

Além da descontração, Saúl projetou o impacto do período sem partidas no futebol brasileiro. O meio-campista ressaltou que a pausa no calendário atua como um trunfo indispensável para recuperar a energia física e alinhar ajustes táticos no Ninho do Urubu, visando à reta final das competições.

continua após a publicidade

— É muito bom. Ficar alguns dias de descanso e depois ter tempo para trabalhar ajuda bastante. É uma pena que temos muitas pessoas servindo suas seleções nacionais. É algo comum no Flamengo, mas acho que o período para quem fica aqui é excelente para terminar a temporada em alto nível — explicou.

O atleta espanhol também comentou o momento da Seleção Espanhola sob a ótica de um espectador atento. Saúl elogiou o trabalho de montagem de elenco da Fúria, destacando que a consolidação de uma identidade coletiva forte coloca o país em vantagem na disputa dos próximos torneios continentais.

continua após a publicidade