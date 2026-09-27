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Jogadores do Flamengo curtem jogo da NFL no Maracanã e trocam brincadeiras

Atletas do Mengão acompanham Ravens x Cowboys no Maracanã e comentam folga

PorJoão Pedro RodriguesJoanna ColaçoBruno Vaz
Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:40
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Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã
Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã (Foto: Reprodução / X)

Após semanas de aproximação e ações comerciais com a NFL, o Flamengo marcou presença em peso no Maracanã para acompanhar o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. A partida histórica no Rio de Janeiro reuniu diversos nomes do elenco rubro-negro nas arquibancadas, com destaque para o lateral Emerson Royal e o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez.

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A relação do clube carioca com o evento começou nos dias anteriores. O Flamengo cedeu as instalações do CT Ninho do Urubu para o treinamento do Dallas Cowboys na reta final da semana, com recepção conduzida por Emerson Royal e pelo zagueiro Léo Ortiz. Além das atividades de campo e de ativações de marca, o clube lançou recentemente uma linha exclusiva de vestuário em colaboração com a NFL.

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Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã
Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

Brincadeiras sobre redes sociais e aula de futebol americano

Aproveitando o clima festivo do evento no Maracanã, Emerson Royal revelou que começou a acompanhar a modalidade há pouco tempo e apontou Léo Ortiz como seu "mentor" para entender as regras do esporte. O lateral-direito aproveitou o momento para brincar com o colega de equipe Saúl sobre as postagens do espanhol nas redes sociais:

— Eu gosto, comecei a acompanhar não faz muito tempo. O Léo Ortiz vem sendo meu grande professor aí. Tô pegando um carinho por esse esporte e vim acompanhar de perto agora. Mas só faz a gentileza: eu vi que o Saulo está aí. Não deixa ele postar aquelas paradas com as músicas, não. Pô, tem família aí. Eu falei para ele: "A próxima vez eu vou bloquear" — descontraiu o lateral rubro-negro.

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Saúl rebateu a provocação bem-humorado, justificando suas escolhas musicais e garantindo foco na atração esportiva:

— Não, não, hoje não tenho música. Hoje é somente para apreciar a NFL e aproveitar com a gente. Como hoje está com o clima do Ricky Martin, vamos de Ricky Martin, que é espanhol e perfeito — respondeu o meia.

Planejamento na Data Fifa e seleção espanhola

Além da descontração, Saúl projetou o impacto do período sem partidas no futebol brasileiro. O meio-campista ressaltou que a pausa no calendário atua como um trunfo indispensável para recuperar a energia física e alinhar ajustes táticos no Ninho do Urubu, visando à reta final das competições.

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— É muito bom. Ficar alguns dias de descanso e depois ter tempo para trabalhar ajuda bastante. É uma pena que temos muitas pessoas servindo suas seleções nacionais. É algo comum no Flamengo, mas acho que o período para quem fica aqui é excelente para terminar a temporada em alto nível — explicou.

O atleta espanhol também comentou o momento da Seleção Espanhola sob a ótica de um espectador atento. Saúl elogiou o trabalho de montagem de elenco da Fúria, destacando que a consolidação de uma identidade coletiva forte coloca o país em vantagem na disputa dos próximos torneios continentais.

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Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game
Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)
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