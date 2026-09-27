Quais são as opções de Cuca para substituir Gabriel Bontempo no Santos?
Meia está com a Seleção Brasileira e será desfalque no clássico contra o São Paulo, enquanto Cuca avalia alternativas para montar o Santos
Com Gabriel Bontempo a serviço da Seleção Brasileira, Cuca terá de mexer no Santos para o clássico contra o São Paulo. O meia é desfalque confirmado para o duelo do dia 2 de outubro, no Morumbis, em jogo atrasado válido pela 21ª Campeonato Brasileiro, e o técnico terá uma semana para definir quem ocupará sua vaga.
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Arthur é uma das alternativas que Cuca pode testar para preencher o espaço deixado por Bontempo. O jogador já explicou que consegue desempenhar diferentes funções no meio de campo e, neste cenário, pode aparecer mais adiantado.
Outra possibilidade da comissão técnica é optar por Lima, que chegou recentemente ao Santos e também pode ganhar espaço na disputa pela vaga entre os titulares nesta partida importante fora de casa. Cuca ainda tem Rodinei como uma alternativa mais versátil: o lateral já exerceu a função de meia pela direita durante sua passagem pelo Olympiacos, da Grécia.
Miguelito também aparece entre as alternativas de Cuca para a vaga. O boliviano voltou a ganhar minutos recentemente, nos jogos contra Internacional e Cruzeiro, mas ainda não deslanchou e, portanto, é uma alternativa menos provável.
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Baixas do Santos contra o São Paulo
Além de Bontempo, o atacante Neymar, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, também está em fase de transição para o campo. O camisa 10, no entanto, deve seguir como baixa. Assim como Luan Peres, suspenso, e João Ananias, que está com a sub-20.
Outros desfalques são o goleiro Gabriel Brazão, que passou por cirurgia no ombro esquerdo e só retornará em 2027, e Vinicius Lira, que se recupera de grave lesão no joelho.
Números do Santos no returno do Brasileirão
O Santos vem de quatro vitórias seguidas, somando cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas oito partidas disputadas no segundo turno, com aproveitamento de 70,8%. O índice é o segundo melhor do campeonato no período, atrás apenas do Rubro-Negro, que tem 74,1%. Cruzeiro (66,7%), Atlético-MG (62,5%) e Athletico, Bahia e Fluminense (59,3%) completam o grupo dos melhores neste returno, segundo dados do Sofascore.
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