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Com 'pulinho', Jorginho do Flamengo bate pênalti em SC

Meia retornou a Imbituba para partida beneficente e relembrou o início de carreira na escolinha

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
27/09/2026 13:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jorginho, meia do Flamengo, retornou a Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina, para uma visita à Escola de Futebol Vila Nova, local em que iniciou a carreira. O evento comemorativo reuniu amigos, familiares e crianças da região.

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A iniciativa teve caráter solidário: os ingressos para o evento foram cobrados na forma de doação de 1 kg de alimento não perecível, com os recursos arrecadados destinados à Cáritas Brasileira. Durante o encontro, Jorginho participou de um jogo comemorativo com amigos e cobrou um pênalti com o seu pulinho característico.

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A Escola de Futebol Vila Nova é o local onde Jorginho deu os primeiros passos antes de construir uma trajetória que o levou ao futebol europeu e à conquista da Champions League com o Chelsea e da Eurocopa de 2021 pela seleção italiana. Neste ano, foi eleito o melhor jogador da Europa pela UEFA. Agora no futebol brasileiro, o meia já conta com importantes títulos com o Flamengo, como a Copa Libertadores e o Brasileirão, ambos conquistados em 2025.

De Imbituba ao Flamengo: a emoção de Jorginho

Seus filhos também estiveram em campo, ao lado de outras crianças que tiveram a oportunidade de conhecer o atleta pessoalmente. Emocionado de voltar ao campo, o jogador comentou sobre a emoção de reencontrar rostos familiares e de apresentar suas origens aos filhos. 

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"Poder voltar onde eu nasci, cresci e receber todo o carinho, rever muitos rostos familiares, muitos amigos de bastante tempo que eu não via", disse. O atleta ainda acrescentou que poder voltar a jogar com os amigos de infância, como fazia quando era criança, traz uma sensação nostálgica e um sentimento muito bom.

Jorginho também destacou o significado de trazer os filhos à cidade. "Poder ver meus filhos, trazer os meus filhos para ver de onde eu venho, isso é importante para mim também. Então, hoje está sendo um dia memorável e sensacional."

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