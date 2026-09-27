Torcedores do Vasco protestam no Maracanã antes de jogo da NFL
Movimento "Vasco no Maraca" espalhou cartazes pelo estádio contra negativas para partidas do clube
Torcedores do Vasco fizeram um protesto no entorno do Maracanã na madrugada deste domingo (27), horas antes de Baltimore Ravens x Dallas Cowboys, pela terceira semana da temporada regular da NFL. A manifestação foi organizada pelo movimento "Vasco no Maraca" e teve como alvo a gestão do estádio, após negativas para a realização de partidas do clube no local.
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Os vascaínos espalharam cartazes pelas áreas externas do Maracanã, inclusive nas proximidades da bilheteria. Entre as mensagens, o grupo questionou a realização de outros eventos no estádio e cobrou o cumprimento das regras previstas no edital de concessão do complexo.
Cartazes espalhados pelo estádio
Entre as frases colocadas pelos torcedores estavam questionamentos sobre a utilização do Maracanã para diferentes eventos.
— Superlotação, shows e NFL no calendário, e a culpa é do Vasco? Respeitem o edital ou revoguem a licitação. O Maraca também é do Vasco desde 1950.
O movimento já havia realizado outros protestos no Rio de Janeiro na segunda-feira anterior. Na ocasião, houve manifestações em São Januário, no Aterro do Flamengo e no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
Vasco tem acordo para quatro jogos
O protesto ocorre após o consórcio responsável pela administração do Maracanã negar ao Vasco a possibilidade de atuar no estádio em algumas partidas. Um dos casos citados pelo movimento foi o confronto contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil, disputado em agosto.
Vasco e a gestão do Maracanã têm um acordo que permite ao clube realizar até quatro partidas como mandante no estádio. Até o momento, o time utilizou o local em duas oportunidades, ambas contra o Fluminense: uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil.
A principal discussão levantada pelo "Vasco no Maraca" envolve o edital de concessão do estádio, que estabelece o futebol como prioridade entre os eventos realizados no complexo.
NFL também envolve discussão sobre gramado
O protesto aconteceu no mesmo fim de semana em que o Maracanã recebe, pela primeira vez, uma partida da temporada regular da NFL. Ravens e Cowboys se enfrentam neste domingo, às 17h25 (de Brasília).
A utilização do estádio para o jogo de futebol americano também envolveu cuidados com o gramado. Para receber a partida, a NFL promoveu modificações no campo e aplicou fibra sintética para adequá-lo às exigências do evento.
Próximo jogo de futebol será em outubro
Depois do NFL Rio Game, o Maracanã voltará a receber uma partida de futebol somente em outubro. O próximo confronto previsto no estádio será Fluminense x Coritiba, no dia 8. Assim, o duelo entre Ravens e Cowboys acontece 11 dias antes do próximo jogo de futebol programado para o Maracanã.
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