Botafogo conhece datas de jogos até a 34ª rodada do Brasileirão
Glorioso terá sequência decisiva em outubro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou neste domingo (27) o calendário do Brasileirão da 31ª à 34ª rodadas. O Botafogo, que terá sequência decisiva nas próximas semanas, terá todos os jogos destrinchados pela entidade transmitidos em TV aberta.
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Os dois próximos jogos da equipe comandada por Tite, pela 29ª e 30ª rodadas, serão contra o Vasco, no dia 7/10, no Nilton Santos, na volta da Data Fifa, e fora de casa contra o Coritiba, no dia 12/10.
Depois disso, o Glorioso jogará contra a Chapecoense (17/10) em casa, Internacional (24/10) e Remo (28/10) longe do Rio de Janeiro, e voltará ao Nilton Santos para o duelo com o Atlético-MG (4/11).
As rodadas 33 e 34 da competição, no entanto, foram diluídas pela CBF devido às semifinais da Copa do Brasil, entre Vasco e Palmeiras, e Atlético-MG e Grêmio.
Veja o calendário do Alvinegro no Brasileirão:
Botafogo x Vasco – 29ª rodada
📆 7/10 (qua), às 20h30
🏟️ Nilton Santos
📺 Prime Video
Coritiba x Botafogo – 30ª rodada
📆 12/10 (seg), às 16h
🏟️ Couto Pereira
📺 Prime Video
Botafogo x Chapecoense – 31ª rodada
📆 17/10 (sáb), às 18h
🏟️ Nilton Santos
📺 Record, CazéTV e Premiere
Internacional x Botafogo – 32ª rodada
📆 24/10 (sáb), às 16h30
🏟️ Beira-Rio
📺 Globo e Premiere
Remo x Botafogo – 33ª rodada
📆 28/10 (qua), às 21h30
🏟️ Mangueirão
📺 Globo e Premiere
Botafogo x Atlético-MG – 34ª rodada
📆 4/11 (qua), às 21h30
🏟️ Nilton Santos
📺 Globo e Premiere
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