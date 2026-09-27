O North, de Montes Claros (MG), acertou a contratação de Míchel Salgado, ex-lateral do Real Madrid e bicampeão da Champions League, para comandar a equipe na temporada 2027. Aos 50 anos, o espanhol terá pela frente o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, em um ano que marcará a estreia do clube nas duas competições nacionais.

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A chegada de Salgado dá sequência à busca do North por nomes de repercussão internacional. O clube, fundado em 2022, conquistou o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2025 e, na temporada seguinte, levantou o Troféu Inconfidência em sua primeira participação na elite estadual. O resultado garantiu vagas inéditas na Copa do Brasil e na Série D de 2027.

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Salgado defendeu o Real Madrid entre 1999 e 2009, período em que disputou 371 partidas oficiais e conquistou 11 títulos. Entre as taças estão duas edições da Champions League e quatro do Campeonato Espanhol. Na equipe espanhola, o lateral dividiu o elenco com nomes como Zinedine Zidane, Ronaldo Fenômeno, Luís Figo, David Beckham, Raúl, Roberto Carlos e Iker Casillas.

Michel Salgado em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Pela seleção espanhola, o ex-jogador entrou em campo 53 vezes e participou da Eurocopa de 2000 e da Copa do Mundo de 2006. Depois de encerrar a carreira nos gramados, passou a trabalhar com formação de atletas e projetos esportivos, incluindo a criação do Fursan Hispania, clube voltado ao desenvolvimento de jovens em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

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Míchel Salgado tem experiências como treinador

A trajetória de Salgado fora dos gramados também inclui funções em comissões técnicas e na gestão esportiva. Entre 2018 e 2019, foi auxiliar de Javier Aguirre na seleção do Egito. Mais tarde, trabalhou como diretor esportivo e consultor estratégico do Pafos, do Chipre, equipe que comandou interinamente em 11 partidas. O espanhol possui a licença Uefa Pro, nível máximo de formação de treinadores da entidade.

Desde 2024, Salgado também integra o programa saudita Future Falcons e comanda a seleção sub-15 da Arábia Saudita. A relação com o Brasil, por sua vez, vem da infância: aos sete anos, tinha Zico como ídolo e chegou a torcer pela Seleção Brasileira. Em dezembro de 2024, esteve no Rio de Janeiro para participar do Jogo das Estrelas e realizar o desejo de dividir o Maracanã com o ex-camisa 10.

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Na temporada de 2026, o North foi comandado por Kléberson, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. Para 2027, o clube também acertou o retorno de Douglas Ferreira, que conquistou o Módulo II do Mineiro pelo Villa Nova em 2026 e integrará o planejamento da equipe ao lado da nova comissão técnica.

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