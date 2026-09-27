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Confusão com lugares no Maracanã marca partida da NFL

Torcedores relataram problemas para encontrar e permanecer nos assentos indicados nos ingressos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:05
Atualizado há 0 minutos
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Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Torcedores relataram problemas para encontrar e permanecer nos assentos indicados nos ingressos durante o NFL Rio Game, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27), no Maracanã. O evento foi vendido com setores e lugares marcados, mas a organização da entrada e da ocupação das arquibancadas gerou confusão entre o público.

Estádio M&T Bank (Fotos de Joey Pulone/Baltimore Ravens)

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Na compra dos ingressos, os torcedores puderam escolher não apenas o setor, mas também a fileira e o número do assento. A divisão era mais detalhada do que a utilizada habitualmente em partidas de futebol no estádio, em que o público costuma ser direcionado principalmente para setores como Superior e Inferior.

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Venda de ingressos NFL Rio Game
Venda de ingressos NFL Rio Game

O problema relatado pelos torcedores foi que, na prática, não houve fiscalização efetiva dos lugares marcados. Segundo relatos, os seguranças não orientavam o público sobre a necessidade de ocupar exatamente o assento indicado no ingresso, e o acesso às diferentes áreas do estádio teria ficado livre em determinados momentos. Com isso, torcedores que haviam comprado ingressos para áreas e valores diferentes acabaram ocupando os mesmos espaços.

— Os seguranças não estavam orientando que era lugar marcado. A gente estava com acesso livre a todo o estádio — relatou uma torcedora presente no Maracanã.

Falta de orientação aumenta confusão

Além da ausência de fiscalização, a identificação das fileiras também foi apontada como uma dificuldade por parte do público. Segundo relatos, a sinalização não deixava claro para alguns torcedores onde ficavam os assentos indicados nos ingressos.

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— A cada hora era uma confusão diferente. As fileiras não são muito explicadas — afirmou outra torcedora.

Fileiras Maracanã durante o NFL Rio Game (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)
Fileiras Maracanã durante o NFL Rio Game (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

A confusão se estendeu até o fim do primeiro quarto da partida. Com a falta de orientação e fiscalização, torcedores chegavam aos assentos ocupados por outras pessoas e precisavam procurar novos lugares. O movimento acabava desencadeando uma sequência de trocas pelas arquibancadas.

— Chega alguém e tira a pessoa do lugar. Essa pessoa que sai vai para outro lugar e assim por diante. Está virando um movimento em que todo mundo está saindo, andando e procurando para tentar sentar — relatou a torcedora.

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Segundo ela, a falta de controle também fez com que pessoas que haviam comprado ingressos com valores diferentes acabassem sentadas lado a lado.

— Eu, por exemplo, estou sentada junto com uma pessoa que pagou R$ 150 a menos que a gente — afirmou.

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