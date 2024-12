Mercado da bola: clubes da Série A chegam ao Natal com presentes para torcidas

Nesta terça-feira (24), é a véspera do Natal, e ocorrem tradicionalmente as trocas de presentes nas casas de milhões de brasileiros, mas e no mercado da bola, seu clube já te presentou? Relembre os clubes que estão mais ativos na janela de transferências.

O Palmeiras é um clube que promete grandes alegrias aos torcedores neste Natal. A equipe já anunciou oficialmente a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, junto ao Orlando City. Agora, o clube se movimenta para fechar a contratação de Paulinho, junto ao Atlético-MG, que já tem bases salariais acertadas e aguarda o anúncio do acordo.

Paulinho está próximo de assinar contrato com o Palmeiras (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Atlético-MG perde um de seus principais atacantes, mas em troca terá o reforço do volante Patrick, volante sub-20, e o meia Gabriel Menino, jogadores do Verdão envolvidos na negociação. O Galo também procura um treinador, após a saída de Gabriel Milito.

Gabriel Menino está perto de assinar com o Galo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Do outro lado de Belo Horizonte, o Cruzeiro pode vibrar com um novo reforço neste Natal. Nesta segunda-feira (23), o clube anunciou a chegada do atacante Dudu. O contrato terá a duração de três anos com a opção de mais uma temporada, caso metas sejam alcançadas.

Dudu acertou com o Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Santos também anunciou novidades nesta segunda-feira (23). A diretoria do Peixe confirmou a contratação de Pedro Caixinha para o comando técnico da equipe na próxima temporada, que marcará o retorno da equipe à Série A.

Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O São Paulo se despediu do lateral-direito Rafinha, que deixa o clube para a próxima temporada, mas está perto de anunciar um presente ao torcedor: Oscar está com negociações encaminhadas com o clube paulista.

Oscar está próximo do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram@oscar_emboaba)

De forma comedida, o Corinthians não ofereceu ainda muitos presentes para os torcedores nesta janela de transferências. O clube focou na renovação de contratos dos atuais atletas do elenco. A Fiel sonha com a contratação do meia francês Pogba.

Fiel sonha com Pogba (Foto: Miguel Medina/AFP)

No Botafogo, o clima ainda é de festa pelas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. O clube perdeu Almada, que defenderá o Lyon, da França, na próxima temporada, e ainda não anunciou reforços.

Almada se despediu do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Fluminense surpreendeu a torcida antecipadamente. No sábado (21), o Tricolor Carioca anunciou a contratação do meia Hércules, que defendeu o Fortaleza na última temporada, mas o clube segue no mercado.

Fechando os clubes do Rio de Janeiro, o Vasco aguarda detalhes para anunciar oficialmente as contratações de Tchê Tchê, do Botafogo, e Lucas Freitas, do Juventude. O Cruz-Maltino acertou com o treinador Fábio Carille para 2025.

Fábio Carille acertou com Vasco (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Grêmio ainda não deu presentes para os torcedores nesta janela de transferências, pelo contrário. O clube busca um treinador após a saída de Renato Portaluppi, mas não conseguiu acertar a contratação de seu principal alvo, Pedro Caixinha.

Treinador deixou o Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Ainda em Porto Alegre, o Internacional também está com uma postura modesta no mercado. O clube terminou bem 2024 e estuda a contratação de um zagueiro para a próxima temporada, entretanto, ainda sem negócios fechados.