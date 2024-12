Mercado da Bola: Independiente contrata zagueiro de clube da Série A

Não é só o futebol brasileiro que está mobilizado no mercado da bola. Nesta segunda-feira (23), o Independiente, da Argentina, anunciou a contratação do zagueiro Kevin Lomónaco, que pertencia ao Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

➡️Após ano mágico no Botafogo, Artur Jorge volta a deixar o futuro em aberto

O zagueiro estava no clube desde julho, quando foi emprestado pela equipe do interior paulista. Com 22 anos, o argentino assinou um contrato em definitivo com o clube até o final de 2027. Sua contratação foi um pedido direto do técnico da equipe, Julio Vaccari.

Em 2023, o jogador ficou marcado por confessar participação em casos de manipulação de apostas em jogos no Campeonato Brasileiro, em uma operação do Ministério Público chamada de "Penalidade Máxima".

continua após a publicidade

Kevin Lomónaco admitiu ter aceitado uma proposta de R$ 70 mil para receber um cartão amarelo em uma partida entre Red Bull Bragantino e América-MG. Os golpistas chegaram a depositar R$ 30 mil, mas não pagaram o restante do valor.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o atleta com 360 dias de suspensão e uma multa de R$ 25 mil. Na época, o jogador estava emprestado ao Tigre da Argentina. A FIFA expandiu a pena para outros países e Kevin Lomónaco ficou fora dos gramados até maio deste ano.

continua após a publicidade

Seu retorno foi no Tigre, mas não demorou muito para o jogador ser emprestado ao Independiente, em julho, na pausa do Campeonato Argentino para a Copa América, conquistada pela equipe de Lionel Scaloni, nos EUA.

(Foto: Reprodução/X/Independiente)

Pelo Independiente, o zagueiro se tornou um dos pilares da defesa do time. Foram 20 partidas com a camisa do clube argentino, sendo todas como titular, e dois gols marcados durante o final da última temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira no Red Bull Bragantino

Contratado em abril de 2022, junto ao Lanús, da Argentina, o jogador não viveu grandes momentos dentro de campo e o seu maior destaque foi nas páginas policiais. Kevin Lomónaco disputou 20 partidas pelo clube do interior paulista e não marcou nenhum gol.