Internacional acrescenta novo setor como prioridade de reforços

O Internacional precisa se movimentar no mercado caso queira manter seu time competitivo para a próxima temporada. De olho na janela de transferências, o Colorado adicionou um novo setor na sua lista de chegadas: o ataque.

continua após a publicidade

➡️Internacional busca permanência de lateral para 2025

Isso porque o calendário do futebol brasileiro fará com que o Inter seja obrigado a se reforçar no setor. Rafael Borré e Enner Valencia, principais nomes do ataque Colorado, seguirão sendo convocados por suas seleções e, com isso, desfalcarão o time em alguns jogos, tal qual aconteceu nesta temporada.

Além deles, Ricardo Mathias, cria da base do Inter, que tem ganhado oportunidades com Roger Machado, foi convocado para representar o Brasil no Sul-Americano Sub-20. Como a disputa acontecerá entre janeiro e fevereiro, na Venezuela, o jovem será desfalque certo na primeira fase do Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

Outro nome do ataque do Internacional, Lucas Alario, deve estar de saída do clube. O atacante interessa ao Nacional, do Uruguai, e a direção já revelou que não atrapalhará qualquer negociação pelo jogador. Já há, inclusive, um acerto prévio entre as partes.

Lucas Alario deve deixar o Internacional nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/SCI)

Internacional prioriza chegada de zagueiros

Além do ataque, o Internacional tem outro setor como prioridade nesta janela de transferências: a zaga. O Colorado terminou a temporada com apenas dois zagueiros no elenco. Para a última partida, Roger Machado convocou um atleta das categorias de base para completar a lista de relacionados.

continua após a publicidade

Dos quatro zagueiros que o Inter tem no elenco, dois terminaram a temporada lesionados. Agustín Rogel sofreu uma fratura na mão e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Já Gabriel Mercado teve ruptura dos ligamentos do joelho e retorna aos gramados apenas no meio da próxima temporada.

Com isso sobraram Vitão e Clayton Sampaio. O primeiro, todavia, pode ser negociado ainda nesta janela. Clubes como Napoli, da Itália, e Real Betis, da Espanha, já demonstraram interesse no jogador e podem fazer uma investida. Com isso, a necessidade por mais jogadores do sistema ofensivo se tornou uma prioridade.