Grêmio: Procura por novo técnico é a mais longa da última década

A segunda-feira (23) marca duas semanas desde a saída de Renato Gaúcho do comando do Grêmio. Desde então, a direção Tricolor tem ido atrás de um novo técnico para a próxima temporada. Apesar de vários nomes terem sido cogitados, nenhum até o momento, foi anunciado.

continua após a publicidade

➡️Ex-Grêmio fala sobre trabalhos de Renato Gaúcho e Caixinha: ‘muito diferentes’

O Tricolor já esteve perto de anunciar Pedro Caixinha, mas não irá acontecer. A demora na resposta do treinador tem irritado a direção, que, ao que tudo indica, desistiu da contratação do português. Com isso, os dirigentes já trabalham com um plano B.

Nos últimos anos, a negociação desta temporada tem sido uma das mais difíceis e, sem dúvidas, mais demoradas. Isso porque, nos últimos dez anos, o Grêmio não levou tanto tempo para anunciar um novo técnico. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, quando o Tricolor trocou Celso Roth por Paulo Autuori. Na ocasião, foram 38 dias sem técnico.

continua após a publicidade

Celso Roth foi técnico do Grêmio em 2015 (Foto: Ricardo Rímoli)

Em 2021, o Grêmio teve a maior troca de treinadores durante a temporada. Em um ano, foram quatro comandantes diferentes e, apesar disso, não houve demora nos anúncios. O Tricolor começou com Renato Gaúcho e, em abril, levou seis dias para anunciar a chegada de Tiago Nunes. Após a demissão, em três dias Felipão chegou - o mesmo tempo que levou para decretar a chegada de Vagner Mancini, que terminou o ano no comando gremista.

A última troca, todavia, foi uma das mais rápidas da história do Grêmio. Em 2022, Roger Machado deixou o comando em 1º de setembro. No mesmo dia, Renato Gaúcho foi anunciado como novo técnico do Grêmio.

continua após a publicidade

Grêmio desiste do técnico Pedro Caixinha

Ao que tudo indica, a novela entre Grêmio e Pedro Caixinha chegou ao fim nesta segunda-feira (23). Após não conseguirem resolver impasses, a negociação chegou ao fim com um resultado que não era esperado. Com isso, o Tricolor segue sem treinador.