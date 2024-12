Cruzeiro anuncia contratação de Dudu; veja tempo de contrato

O atacante Dudu vai vestir a camisa 7 do Cruzeiro em 2025. A negociação, que estava praticamente encaminhada havia alguns dias, foi confirmada na noite desta segunda-feira (23) pelo dono da SAF, Pedro Lourenço, em entrevista à "Rádio Itatiaia". O contrato do atacante já foi assinado por três temporadas, com opção de mais uma, caso metas sejam atingidas pelo atacante com a camisa da Raposa.

O Cruzeiro também anunciou a contratação de Dudu com arte nas redes sociais e um vídeo no YouTube.

As bases do contrato de Dudu com o Cruzeiro para os próximos três anos estavam acertadas verbalmente havia alguns dias, desde que o jogador assinou a rescisão de contrato com o Palmeiras, que duraria mais uma temporada.

Os valores são bem diferentes daqueles que Dudu e Cruzeiro haviam definido em junho passado, quando o clube celeste chegou a anunciar a contratação. Naquela ocasião, o Cruzeiro daria ao jogador aumento de R$ 300 mil em seus salários, por um contrato de cinco anos.

Em junho, após o anúncio oficial da contratação pelo Cruzeiro e a confirmação do acerto pelo clube paulista, Dudu desistiu da transferência, por causa de pressão de torcidas organizadas do Palmeiras, cujos representantes chegaram a se reunir com o atleta em sua residência.

Dudu está de volta ao Cruzeiro, depois de 14 anos

O atacante Dudu, que completa 33 anos dia 7 de janeiro, volta ao clube no qual começou a carreira. De 2009 a 2011, ele disputou apenas 26 partidas pelo Cruzeiro, com três gols – teve um período por empréstimo no Coritiba. No Palmeiras, foram praticamente 10 anos – houve rápida saída para o Al Duhail, do Catar, em 2020/2021 -, com 12 títulos conquistados, 462 partidas, 88 gols e 102 assistências. No entanto, na última temporada, Dudu perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira, após lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em agosto de 2023.

