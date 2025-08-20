menu hamburguer
Copa do Nordeste

Ceará está escalado para visitar o Bahia na Copa do Nordeste

Ceará encara os baianos nesta quarta-feira

Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/08/2025
20:39
O Ceará está escalado para o duelo desta quarta-feira (20) com o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Nordeste. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe com poucas surpresas para buscar uma vaga na final da competição.

O encontro, que é eliminatório, será decidido em jogo único. Assim, empate leva o jogo para os pênaltis. O Bahia tem o mando de campo nesta quarta-feira porque possui melhor campanha no torneio regional. O vencedor enfrentará, na decisão, o classificado de CSA x Confiança, que duelam no mesmo horário.

O Ceará de Léo Condé está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni tem o seguinte 11 inicial em casa: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir.

✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X CEARÁ
SEMIFINAL – COPA DO NORDESTE (JOGO ÚNICO)
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
📺 Onde assistir: SBT (regional), Premiere, ESPN 2 e Disney+ Premium;
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);
🚩 Assistentes: Luís Filipe Goncalves (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

ESCALAÇÕES

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

