Atlético-MG parte para plano B em busca de treinador para 2025

A diretoria do Atlético-MG estava confiante no acerto com o técnico português Luís Castro para a temporada 2025, mas, com o encerramento das negociações neste fim de semana, o clube agora parte em busca de outro treinador. Vários nomes foram especulados, mas os dirigentes atleticanos mantêm o segredo quanto ao próximo alvo.

Desde a saída do argentino Gabriel Milito, no dia 4 deste mês, ainda durante o Campeonato Brasileiro, Luís Castro era a principal opção do Atlético-MG. As conversas tiveram bom andamento até que o acerto esbarrou no contrato do português com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Apesar de ter sido demitido em setembro, Luís Castro continua recebendo salário no valor mensal de cerca de R$ 2,5 milhões.

Acerto com Luís Castro esteve bem perto, mas não chegou a desfecho favorável (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com a preferência por um técnico estrangeiro, o nome do também português Pedro Caixinha ganhou força nas últimas horas. No entanto, o ex-treinador do Bragantino está com entendimentos adiantados com o Grêmio e pode ser anunciado em breve pelo tricolor gaúcho. Algumas exigências do treinador atrasaram o acerto.

Outro português que chegou a ser lembrado para dirigir o Atlético-MG foi António Oliveira, ex-Cuiabá e Corinthians, mas a negociação não foi iniciada pelo clube. Os brasileiros Tite e Cuca também foram mencionados, antes da conversa com Luís Castro evoluir. Tite espera por proposta do exterior, e Cuca, com boas passagens pelo clube, não é unanimidade entre os dirigentes atleticanos.

O processo de escolha do treinador do Atlético-MG inicia-se com avaliação do CIGA (Centro de Informação do Galo), que apresenta nomes à diretoria de futebol. No primeiro contato com o escolhido, o clube apresenta o projeto para a temporada, com informações da história do Atlético-MG. Assim foi feito com Gabriel Milito e agora com Luís Castro.

Temporada 2025 do Atlético-MG começa dia 8 de janeiro

A apresentação dos jogadores, após as férias, está marcada para 8 de janeiro. Uma semana depois, o Atlético-MG viaja para Orlando, nos Estados Unidos, onde dará continuidade à pré-temporada. Dois jogos estão marcados para lá: contra o Cruzeiro, dia 18, e contra o Orlando City, dia 25. No Campeonato Mineiro, que começa dia 19, o Galo vai usar time alternativo nas primeiras rodadas.