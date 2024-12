Mercado da Bola do Vasco: Felipe abre o jogo sobre David Luiz

Após a confirmação de que não ficaria no Flamengo, o nome do zagueiro David Luiz vem sendo especulado em diversos clubes do Brasil, incluindo o Vasco. Na chegada ao "Prêmio Fui Clear", o atual diretor-técnico do Cruz-maltino, Felipe, elogiou o jogador, mas afirmou que não existe negociação concreta.

continua após a publicidade

➡️ Vasco encaminha contratação de jogador com passagem pela Seleção Brasileira

Depois da contratação do técnico Fábio Carille, o Vasco vem avançando em negociações, como a do meia Tchê Tchê, o zagueiro Lucas Freitas, o atacante Marcos Paulo e do goleiro Daniel Fuzato. Ainda buscando melhorar o setor defensivo, o Cruz-maltino busca mais um zagueiro e o nome de David Luiz vem sendo especulado no clube, após a confirmação que o jogador não ficaria no Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Felipe, atual diretor-técnico do Vasco, falou sobre David na chegada ao evento "Prêmio Fui Clear", que está sendo realizado no Rio de Janeiro. O dirigente elogiou o zagueiro, mas negou que existe negociação entre ambas as partes.

continua após a publicidade

- David Luiz é um jogador de nível de Seleção. É um jogador que fez sua história no futebol nacional e internacional. É um jogador muito qualificado. A princípio, não tem nada de concreto. A gente não sentou para conversar com o David Luiz, não - revelou Felipe.

David Luiz chegou no Flamengo em 2021, onde conquistou a Libertadores de 2022 (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

➡️ Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, tem conversas por acerto com o Vasco

David Luiz ficou quatro anos no Flamengo, onde conquistou duas Copas do Brasil, um Campeonato Carioca e uma Libertadores. Na Europa, o zagueiro teve passagem marcante pelo Chelsea, onde venceu duas Liga Europa e Copa da Inglaterra, e um Campeonato Inglês e Liga dos Campeões.