São Paulo e Oscar definem tempo de contrato e encaminham acerto

O São Paulo está perto de fechar o seu primeiro reforço para a próxima temporada, o meia Oscar. Formado em Cotia, CT das categorias de base do clube paulista, o jogador de 33 anos deve retornar ao Tricolor após 14 anos.

continua após a publicidade

➡️Diretor da Roma se manifesta sobre procura por Dybala, alvo do São Paulo

As negociações entre o Tricolor e o jogador avançaram na noite deste sábado (22). Reticente sobre o retorno ao Brasil após oito anos atuando no futebol chinês, e pela sua saída traumática do clube paulista, Oscar sentiu um clima positivo dos torcedores são-paulinos para sua volta e decidiu evoluir com o acordo.

A notícia foi veiculada pela "ESPN" e "Uol". O presidente do São Paulo, Julio Casares, participou ativamente das negociações para a contratação do meia. Oscar deve acertar um contrato de três anos com o Tricolor.

continua após a publicidade

As recentes saídas de titulares do elenco, como os laterais Rafinha e Welington, além de outros atletas que também podem ser negociados, abriram margem para o São Paulo negociar a contratação de jogadores renomados nesta janela de transferências. O clube também trabalha para fechar com Wendell, jogador do Porto.

O clube estuda a possibilidade contar com um parceiro para ajudar no pagamento dos salários de Oscar, mas enquanto não tem a confirmação, continua com o projeto de contar com o meia, posição que é uma das prioridades do Tricolor para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Oscar encaminhou seu retorno ao Tricolor Paulista (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Retorno ao São Paulo

Com 33 anos, Oscar pode reescrever uma história mal acabada no clube em que se formou para o futebol. Em 2009, o jogador era visto como uma grande promessa de Cotia, mas entrou em atrito com a direção da época e pediu uma rescisão de contrato com o São Paulo na justiça.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Após um período afastado do futebol devido a uma disputa contratual com o São Paulo, Oscar se transferiu para o Internacional em 2010, onde foi importante na campanha do título da Libertadores daquele ano. Em 2012, ele se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, onde permaneceu até 2017, quando se transferiu para o Shanghai Port, da China.

Para acompanhar todas as notícias do mercado da bola, fique de olho no Lance! Informações e atualização em tempo real.