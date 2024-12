Após acertar a contratação do técnico Fábio Carille, o Vasco está atento ao mercado de transferências em busca de reforços. Um dos nomes no radar do Cruz-Maltino é o do atacante Richarlison, jogador do Tottenham, da Inglaterra. O clube inglês, no entanto, não pretende liberar o brasileiro.

Segundo o "GE", o Vasco demonstrou ao jogador o interesse por um empréstimo. No entanto, Richarlison, que em algumas ocasiões revelou ser torcedor do clube carioca, garantiu que está nos planos do time de Londres para 2025. A resposta, aliás, foi a mesma que o Fluminense recebeu.

A ideia do Gigante da Colina era, em caso de um sinal verde para seguir com as negociações, propor um empréstimo por um ano. Mas, com a resposta do jogador, o Vasco nem chegou a entrar em contato com os dirigentes do clube inglês.

Além de Vasco e Fluminense, Flamengo e Palmeiras também buscaram movimentações pela contratação do jogador.

Vasco tenta a contratação de Richarlison (Foto: Vitor Silva/CBF)

Números de Richarlison com a camisa do Tottenham

No Tottenham, Richarlison não conseguiu encontrar o seu bom futebol. O atacante foi comprado por quase 60 milhões de euros pela equipe logo após a Copa do Mundo de 2022, mas alguns problemas pessoais, além de não render o esperado em campo, atrapalharam o jogador.

Agora em baixa na Inglaterra, o atleta busca novos rumos na carreira, e voltar ao Brasil parece ser uma boa opção. Resta esperar a decisão de Richarlison.

