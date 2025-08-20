Escalação de Internacional x Flamengo: Roger Machado repete time da ida
Restante do time colorado será o mesmo que atuou na vitória sobre o Bragantino
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional está definido para enfrentar o Flamengo, na noite desta quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o técnico Roger Machado repete o time do confronto de ida, a mesma que também venceu o Bragantino pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. .
Relacionadas
- Internacional
Torcida do Internacional prepara invasão do Beira-Rio
Internacional20/08/2025
- Fora de Campo
Jornalista crava eliminação do Flamengo para o Internacional na Libertadores
Fora de Campo20/08/2025
- Internacional
Quatro lições que o Internacional tira de duas derrotas para o Flamengo
Internacional20/08/2025
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O confronto de volta pelo torneio continental está marcado para a próxima quarta (20), no Beira-Rio. Antes, porém, os dois clubes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão, também na cancha colorada.
Mudança apenas por conta de retornos
Qualquer mudança que o Colorado possa ter no enfrentamento com o Flamengo será de ordem de posicionamento ou de estratégia tática. Isso porque a equipe está definida e o otécnico Roger Machado repete o time como a mesma escalação que perdeu por 1 a 0 o primeiro confronto o torneio continental.
Ou seja, o Alvirrubro vai a campo no 4-4-2, com Thiago Maia e Alan Rodríguez como volantes, devendo atuar de área a área, e Bruno Tabata e Alan Patrick como meias. Na frente, Wesley e Ricardo Mathias.
Assim, o time que entra em campo na cancha alvirrubra terá Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.
Flamengo terá a volta Arrascaeta
Já o time Rubro-Negro chega com a vantagem e poder empatar o confronto no Beira-Rio. Para o jogo, o técnico Filipe Luís tem de novidade ante ao jogo da semana passada o retorno de Arrascaeta. Também terá Varela no lugar de Emerson Royal.
Assim, o time carioca vai a campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.
- Matéria
- Mais Notícias