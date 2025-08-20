menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam pela partida de volta das oitavas de final da competição

Godoy Cruz Atlético-MG onde assistir
imagem cameraGodoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana (Arte: Lance!)
Avatar
Lance!
Mendoza (ARG)
Dia 20/08/2025
19:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana; na ida, vitória do Galo por 2 a 1 na Arena MRV. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG), com transmissão de ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Godoy Cruz-escudo-onde-assistir
GOD
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Sul-Americana
Oitavas de final - volta
Data e Hora
Quinta-feira, 21 de agosto, às 19h
Local
Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG)
Árbitro
Felipe Gonzalez (CHI)
Assistentes
Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
Var
Miguel Araos (CHI)
Onde assistir
Disney +

Godoy Cruz x Atlético-MG: como chegam os times?

O Atlético chega à Argentina com a vantagem no placar agregado e depende apenas de um empate para conquistar a vaga nas quartas de final da Sula. Contudo, os desfalques preocupam o Galo: Lyanco, Saravia, Patrick e Bernard não estão disponíveis para o duelo decisivo. Além disso, apesar da vitória no jogo de ida, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 para o Grêmio no último domingo (17), na Arena MRV, pelo Brasileirão.

Já o Godoy Cruz tem a Sul-Americana como a principal chance de título na temporada. A equipe ocupa apenas a 14ª posição do Campeonato Argentino e já não tem muitas pretensões na competição nacional, portanto, aposta as fichas no torneio continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Histórico do confronto

Godoy Cruz e Atlético-MG já se enfrentaram em três partidas na história, com o clube mineiro tendo a vantagem no retrospecto. São duas vitórias do Galo — contanto a da última quinta-feira (14) — e um empate.

Confira as informações do jogo entre Godoy Cruz e Atlético-MG pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA
GODOY CRUZ X ATLÉTICO-MG
VOLTA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina;
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI);
🚩 Assistentes: Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI).

continua após a publicidade

➡️ Golaço de titular do Atlético-MG rende recados a Ancelotti na web

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GODOY CRUZ (Técnico: Walter Ribonetto)
Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Fernández, Fernández e Andino; Auzmendi.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Gabriel Menino (Natanael), Ivan Román, Junior Alonso e Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Godoy Cruz Atlético-MG onde assistir
Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana (Arte: Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias