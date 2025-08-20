Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam pela partida de volta das oitavas de final da competição
Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana; na ida, vitória do Galo por 2 a 1 na Arena MRV. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG), com transmissão de ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Godoy Cruz x Atlético-MG: como chegam os times?
O Atlético chega à Argentina com a vantagem no placar agregado e depende apenas de um empate para conquistar a vaga nas quartas de final da Sula. Contudo, os desfalques preocupam o Galo: Lyanco, Saravia, Patrick e Bernard não estão disponíveis para o duelo decisivo. Além disso, apesar da vitória no jogo de ida, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 para o Grêmio no último domingo (17), na Arena MRV, pelo Brasileirão.
Já o Godoy Cruz tem a Sul-Americana como a principal chance de título na temporada. A equipe ocupa apenas a 14ª posição do Campeonato Argentino e já não tem muitas pretensões na competição nacional, portanto, aposta as fichas no torneio continental.
Histórico do confronto
Godoy Cruz e Atlético-MG já se enfrentaram em três partidas na história, com o clube mineiro tendo a vantagem no retrospecto. São duas vitórias do Galo — contanto a da última quinta-feira (14) — e um empate.
Confira as informações do jogo entre Godoy Cruz e Atlético-MG pela Sul-Americana
✅ FICHA TÉCNICA
GODOY CRUZ X ATLÉTICO-MG
VOLTA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina;
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI);
🚩 Assistentes: Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GODOY CRUZ (Técnico: Walter Ribonetto)
Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Fernández, Fernández e Andino; Auzmendi.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Gabriel Menino (Natanael), Ivan Román, Junior Alonso e Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.
