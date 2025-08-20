Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana; na ida, vitória do Galo por 2 a 1 na Arena MRV. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG), com transmissão de ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo GOD CAM Sul-Americana Oitavas de final - volta Data e Hora Quinta-feira, 21 de agosto, às 19h Local Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG) Árbitro Felipe Gonzalez (CHI) Assistentes Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI) Var Miguel Araos (CHI) Onde assistir

Godoy Cruz x Atlético-MG: como chegam os times?

O Atlético chega à Argentina com a vantagem no placar agregado e depende apenas de um empate para conquistar a vaga nas quartas de final da Sula. Contudo, os desfalques preocupam o Galo: Lyanco, Saravia, Patrick e Bernard não estão disponíveis para o duelo decisivo. Além disso, apesar da vitória no jogo de ida, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 para o Grêmio no último domingo (17), na Arena MRV, pelo Brasileirão.

Já o Godoy Cruz tem a Sul-Americana como a principal chance de título na temporada. A equipe ocupa apenas a 14ª posição do Campeonato Argentino e já não tem muitas pretensões na competição nacional, portanto, aposta as fichas no torneio continental.

Histórico do confronto

Godoy Cruz e Atlético-MG já se enfrentaram em três partidas na história, com o clube mineiro tendo a vantagem no retrospecto. São duas vitórias do Galo — contanto a da última quinta-feira (14) — e um empate.

Confira as informações do jogo entre Godoy Cruz e Atlético-MG pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA

GODOY CRUZ X ATLÉTICO-MG

VOLTA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI);

🚩 Assistentes: Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);

🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GODOY CRUZ (Técnico: Walter Ribonetto)

Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Fernández, Fernández e Andino; Auzmendi.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Gabriel Menino (Natanael), Ivan Román, Junior Alonso e Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.