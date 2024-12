Almada confirma saída do Botafogo e se despede: ‘Vão ficar sempre no coração’

Depois de um ano histórico, Thiago Almada, um dos principais personagens dos títulos conquistados pelo Botafogo este ano, confirmou que não fica no time para 2025. O argentino fez o anúncio após a derrota para o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), que resultou na eliminação precoce na Copa Intercontinental, em Doha, no Catar.

O argentino chegou ao Glorioso com data marcada para ir embora. Em um acordo com John Textor, o jovem de 23 anos acertou com o clube brasileiro por seis meses, esperando ir para a Europa no ano seguinte. Mesmo com uma rápido adaptação, o jogador manteve sua promessa e não atua mais com a camisa alvinegra.

– A verdade é que este grupo vai ficar marcado na minha carreira: lindo, unido, de família, mas tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir para o Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a gente do Botafogo pelo apoio e pelo carinho. Vão ficar sempre no coração.

O argentino chegou ao Alvinegro há cinco meses como uma promessa e carregando uma grande responsabilidade: ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O clube pagou cerca de R$ 136,9 milhões para tirar o jogador do Atlanta United, da MLS, e fechar vínculo de cinco anos. Mas o investimento valeu a pena.

Desde que chegou ao clube, o Botafogo se tornou o melhor time do Brasil e da América, com influência do jogador. Mesmo que os números pareçam não transmitir a importância de Almada, o impacto no desempenho do time fala por si só. Os valores recebidos pela conquista da Libertadores e Brasileirão foram suficientes para devolver ao Glorioso o investimento no meia e em Luiz Henrique - R$ 253 milhões em premiações contra R$ 244 milhões gastos na dupla.

Impacto de Almada no Botafogo

Thiago Almada passou 16 dos 17 jogos pelo Brasileirão invicto. A única derrota foi em sua partida de estreia com a camisa alvinegra: contra o Juventude, em julho. Ao todo, são 25 jogos e apenas três derrotas com o meia em campo - as outras duas foram contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e no jogo de volta da semifinal da Libertadores diante do Peñarol.

Apesar da derrota na fase inicial do torneio, a temporada gloriosa, enfim, terminou para o Botafogo. Campeão do Brasileirão e da Libertadores, a equipe de Artur Jorge retorna ao Brasil e pode encerrar um ano histórico para o clube.