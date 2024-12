‘Come to Corinthians, Pogba’: Talles Magno revela papo com Memphis e faz campanha

O torcedor do Corinthians sonha com a contratação do meia Paul Pogba. Especulado no Timão desde que declarou que jogaria de graça no clube, o francês se tornou um desejo da Fiel. Dentro do elenco, não é diferente.

continua após a publicidade

➡️Corinthians conhece rival boliviano que pode enfrentar na Pré-Libertadores

Nesta segunda-feira (23), Talles Magno participou do Prêmio Fui Clear, no Rio de Janeiro, e falou sobre uma possível vinda do jogador. O atacante elogiou o Corinthians e abriu as portas para o meia francês de 31 anos.

— Se vier vai ser muito bem-vindo, que venha, desfrute, é um lugar maravilhoso e vai trazer muitas experiências para gente, um grande jogador, então só vamos ter que aprender do lado dele — disse o jogador durante entrevista no evento.

continua após a publicidade

Os rumores ganharam ainda mais força após Memphis publicar uma foto conversando com Pogba ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Os atletas europeus atuaram juntos no Manchester United, da Inglaterra, e, desde então, mantêm uma amizade. Talles Magno contou que os jogadores já discutiram sobre uma possível contratação do meia no grupo que possuem no WhatsApp, mas não obtiveram resposta, e fez um convite ao francês.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Não, ainda não falou não, mas ele está com o Pogba desde sempre. No grupo lá do Corinthians, às vezes a gente troca ideia, então tomara que aconteça. Come to Corinthians, Pogba! — falou o atacante de forma extrovertida.

continua após a publicidade

Talles Magno endossou a campanha da Fiel para a chegada de Pogba ao Corinthians (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A "novela" entre Corinthians e Pogba

A Fiel passou a sonhar com a contratação do meia, campeão mundial com a França em 2018, após o craque participar do programa "The Noite", do SBT, e declarar que jogaria de graça pelo Corinthians. A posição oficial da diretoria do clube é de que não há negociações abertas para a contratação do jogador. A comissão técnica do Timão está satisfeita com os jogadores disponíveis para o meio-campo e não deve fazer grandes contratações nesta janela de transferências.