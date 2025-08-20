Bahia tem escalação com força máxima para enfrentar o Ceará na Copa do Nordeste
Equipes jogam na Arena Fonte Nova, pela semifinal do Nordestão
O Bahia está escalado para enfrentar o Ceará logo mais às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste. Rogério Ceni tem o desfalque de duas peças importantes, mas ganha o retorno do capitão Everton Ribeiro e vai com o que tem de melhor para a partida.
Depois de cumprir suspensão no último sábado, na vitória tricolor diante do Corinthians pelo Brasileirão, Everton Ribeiro está à disposição do treinador e vai ser titular contra o Vozão.
Outro que está entre os relacionados é Rodrigo Nestor, que treinou normalmente nesta semana depois de se recuperar de lesão no cotovelo.
Já o meia Michel Araújo, que substituiu Everton na Neo Química Arena, e o lateral Gilberto ficaram na fisioterapia durante os treinos desta segunda e sequer foram relacionados.
Outro que não foi convocado para o jogo é Erick Pulga. Em fase final de recuperação de lesão na coxa, o atacante esteve entre os relacionados no último sábado, contra o Corinthians, mas foi preservado na partida desta quarta. Kayky segue como titular no ataque, enquanto Juninho, atacante da base, ganha oportunidade no banco de reservas
Vale lembrar que, em caso de empate na Arena Fonte Nova, a vaga na final contra CSA ou Confiança será decidida na marca da cal.
+ Destaque do Bahia, Jean Lucas está na pré-lista de Ancelotti para Seleção
Escalação de Bahia e Ceará
Assim, a escalação do Bahia contra o Ceará tem: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José.
Já o Vozão entra em campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA x CEARÁ
SEMIFINAL - COPA DO NORDESTE
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Ceará: SBT, Premiere, ESPN 2 e Disney+ Premium;
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
