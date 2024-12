Como joga Hércules, reforço do Fluminense, ex- Fortaleza?

O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira (20) que acertou a contratação do meia Hércules, do Fortaleza. O Lance! conversou com jornalistas que cobrem o Leão para contar mais sobre o jogador e como ele pode ajudar o Tricolor em 2025.

- O Fortaleza trouxe ele jovem para fazer parte do time sub-20. Mas o Vojvoda já quando ele chegou trouxe ele para o profissional e ele rapidamente deu resultado. O Hércules marca um novo momento de jogadores que vêm da base e o Vojvoda utiliza para ficar - disse Lucas Mota, do O Povo e CBN Fortaleza, que seguiu:

- O Hércules aquele volante realmente box to box. É um cara que ele é importante tanto defensivamente, de fechar, de recompor, da transição defensiva também, cara que marca muito, tem um vigor físico muito forte. Esse é um diferencial do Hércules, é jovem e muito forte. E claro, a parte ofensiva também, ele é muito importante. Ele consegue reunir essas características importantes de um volante moderno, que tanto marca e participa de uma saída, uma construção de jogo, mas que é importante também na fase da fase ofensiva.

O jornalista citou ainda a capcidade de Hércules de marcar gols, seja entrando na área como elemento surpresa, ou com um chute de fora. Kaio Cézar, da "Jovem Pan Fortaleza e da Torcida K" também citou o lado artilheiro do meia.

- Pro Fortaleza é uma perda considerável. Na perspectiva do Fluminense, uma excelente contratação. Eu estou muito confiante e tenho essa ideia de que o Hércules vai corresponder também vestindo a camisa do Fluminense. Se a gente quiser apontar aqui uma das principais características do Hércules, eu destaco a personalidade. Ele é um cara que não treme, que gosta de jogo grande, de decisão e marcou gols importantes pelo Fortaleza nesse sentido. Eu posso citar aqui entre os 19 gols que ele já marcou pelo Fortaleza, um contra o Flamengo no Maracanã, um jogo complicadíssimo. E na reta final ele fez o gol da vitória e em várias outras oportunidades também - contou, dando também um ponto para ficar de olho:

- Ele teve uma lesão no joelho. Passou quase nove meses de fora. De forma impressionante ele retornou para o Fortaleza jogando até melhor. Eu acho que esses nove meses alimentaram dentro dele uma vontade ainda maior de recuperar esse tempo perdido. Então ele voltou ainda melhor para o Fortaleza e está voando. Ele está voando, está jogando demais.

Hércules celebra o gol contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Vinícius Palheta / Fortaleza)

Detalhes da negociação do Fluminense

O Fluminense informou que comprou 70% dos direitos econômicos de Hércules por R$ 29 milhões. O negócio faz com o que jogador seja a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense, superando a do atacante Moisés para o Cruz Azul, do México, em 2023, por R$ 24,5 milhões.

A informação dada por Carlos Henrique Costa, no "Futebol e Rapadura", conta que o Fortaleza fica com os outros 30% do atleta. Em caso de uma nova venda no futuro, o valor será divido em 16,5% para o Laion, 9% para o Águia da Precabura e 4,5% pro Tiradentes.