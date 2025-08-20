Ferreirinha fala sobre classificação do São Paulo e define clima
Tricolor avançou após vencer nas penalidades
Na classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa Libertadores, na última terça-feira (19), Ferreirinha foi um dos protagonistas. No segundo tempo, o atacante arrancou em jogada individual, deixou os marcadores para trás e quase marcou um golaço no Morumbis, lance que rapidamente viralizou nas redes sociais. O Tricolor se classificou após empatar com o Atlético Nacional por 1 a 1 no agregado e resolver nas penalidades.
— Foi um lance rápido, na improvisação. Queria muito ter feito o gol para coroar a jogada e ajudar o time a vencer no tempo normal. Seguirei tentando, usando minhas jogadas, o que puder fazer em campo, sempre com objetividade. Fico feliz com os elogios — destacou o camisa 11.
O São Paulo avança para as quartas de final da Libertadores invicto. Inclusive, Ferreirinha ajudou a influenciar na história até então. Com sete gols na temporada, Ferreirinha soma dois pela Libertadores, ambos no empate em 2 a 2 contra o Alianza Lima, ainda na fase de grupos. Ele também marcou quatro vezes no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil.
Ferreirinha fala sobre o jogo contra o Atlético Nacional
No empate diante do Atlético Nacional, o atacante entrou no segundo tempo e teve participação ativa, criando duas chances claras. Na decisão por pênaltis, o Tricolor levou a melhor e agora aguarda o vencedor de Botafogo e LDU para conhecer o próximo adversário. O jogo será na quinta-feira.
— Sabíamos que seria uma partida muito difícil, a Libertadores é assim. Mas o time se doou demais, quem começou jogando, quem entrou depois. Esse é o espírito que temos que ter. A torcida também foi fundamental. Foi uma verdadeira noite de Libertadores no Morumbis — completou Ferreirinha.
