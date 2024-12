Pedro Caixinha é anunciado como novo técnico do Santos

Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (23), Marcelo Teixeira, presidente do clube, concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé, e anunciou a contratação do técnico português.

continua após a publicidade

Na coletiva, Pedro Martins, ex-diretor de futebol do Botafogo, foi anunciado como novo CEO do alvinegro praiano. O dirigente participou das negociações por um novo treinador, acordo fechado no domingo (22), e divulgou o nome de Pedro Caixinha.

Pedro Caxinha fez sucesso no Red Bull Bragantino, clube que treinou entre 2023 e 2024. O português deixou o clube do interior paulista nesta temporada, quando não conseguiu repetir os feitos de seu primeiro ano

continua após a publicidade

O Santos estava sem treinador desde o final da Série B. Fábio Carille comandou o clube no título da competição, mas foi demitido pela diretoria alvinegra após sofrer diversas críticas pelo futebol apresentado.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Preparação do Santos

Antes do início do Campeonato Paulista, o Santos irá disputar o torneio de pré-temporada nos Estados Unidos no início de janeiro, que contará com a participação de Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia.