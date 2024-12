Palmeiras acerta base salarial com Paulinho e aguarda assinatura

O Palmeiras encaminhou a contratação de Paulinho, atacante do Atlético-MG. O jogador vai chegar como o segundo reforço do clube para 2025, que fechou anteriormente com o uruguaio Facundo Torres. Apenas detalhes burocráticos separam o atacante do Alviverde.

As partes chegaram a um acordo pelo jogador que envolve o pagamento de 18 milhões de euros (R$ 114 milhões) fixos, além de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20. Vale destacar que o Alviverde ainda manterá um percentual de ambos os atletas.

Após o fim da temporada 2024, Paulinho passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma fissura óssea na canela direita. Com isso, o atleta deve estar disponível para a comissão técnica liderada por Abel Ferreira somente no início de maio, antes do Mundial de Clubes - principal competição do calendário do Palmeiras.

Em duas temporadas com a camisa do Galo, Paulinho acumulou 50 gols e 12 assistências em 120 partidas. Além de ser o artilheiro da equipe mineira na última edição da Copa Libertadores, o atacante conquistou duas vezes o Campeonato Mineiro (2023 e 2024).

Paulinho, atacante do Atlético-MG, acertou com o Palmeiras (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Formado nas categorias de base do Vasco, Paulinho se transferiu para o Bayer Leverkusen em 2018. Após quatro temporadas na Alemanha, o jogador retornou ao Brasil para atuar no Atlético-MG, onde permaneceu por dois anos.