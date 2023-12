- Foi fantástico até pela maneira que foi esse acesso. A partida contra o Botafogo-SP, onde marquei meu primeiro gol com a camisa do Juventude, em que vencemos o jogo por 2 a 0 foi um momento especial para mim. Resolvi fazer essa troca (do Sport para o Juventude) para buscar mais minutagem e valorização em meu futebol. Não tive nenhuma dúvida quando apareceu a oportunidade em fazer a troca. Fui feliz na escolha, mas sabia que não poderia dar um tiro errado - afirmou.