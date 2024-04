Conheça o ‘casal de jogadores mais bonito do futebol mundial’

Ana Maria Marković ganhou fama de 'jogadora mais sexy do mundo' (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 15:38 • Rio de Janeiro (RJ)

A jogadora Ana Maria Marković, de 24 anos, que nasceu na Suíça, mas joga pela seleção croata, ganhou a fama de "jogadora mais sexy do mundo", e desde que assumiu o namoro com o jogador português Tomás Ribeiro, também de 24 anos, o casal recebeu o status de "mais belo do futebol mundial". A informação foi publicada pelo "O Globo".

Com 3,3 milhões de seguidores no Instagram, a atleta faz campanhas publicitárias como modelo e influenciadora digital. Os pais dela são da Croácia e o seu time é o Grasshoppers, da Suíça, onde conheceu o namorado. Antes de chegar ao Vitória de Guimarães, de Portugal, Tomás Ribeiro passou uma temporada e meia (de janeiro de 2022 a junho de 2023) no mesmo clube de Marković. Sempre que pode, ela vai visitar o companheiro em Portugal.

Ana Maria Marković é reservada nas redes sociais em relação ao relacionamento. Ao contrário da namorada, o português não chega a 12 mil seguidores no Instagram e também quase não posta sobre a vida pessoal.

Marković busca não ligar sua imagem a comentários com conteúdos sensuais. Ela prefere se vê como uma personagem importante para o desenvolvimento do futebol feminino. Entre os trabalhos de destaque fora de campo, a jogadora participou de publicidade para uma corretora de criptomoedas com seu maior ídolo no esporte, Cristiano Ronaldo.

Tomás Ribeiro e Ana Maria Marković (Foto: Reprodução / Instagram)