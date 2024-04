Luisa Stefani tem vitória arrasadora na estreia em Madri

(Foto: divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 15:35 • Madri (Espanha)

A onda de vitórias brasileiras segue em Madri. Luisa Stefani, número 10 do mundo, estreou de forma arrasadora no torneio de duplas do WTA 1000 de Madri, na Espanha, neste sábado (27). Com essa vitória, Stefani e a holandesa Demi Schuurs já se garantiram nas oitavas de final.

A dupla da brasileira, que é cabeças de chave 3, atropelou a polonesa Magda Linette e a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 53 minutos. Mas elas ficaram mais de três horas envolvidas com a partida. Choveu forte na capital espanhola, e o jogo teve que ser paralisado, quando Luisa e Demi venciam por 5 a 1, no primeiro set.

Nas oitavas de final, elas vão enfrentar as chinesas Saisai Zheng e Xinyu Wang. O WTA 1000 de Madri tem premiação total de 8,7 milhões de euros (R$ 47 milhões).

Até agora o Brasil tem três jogadores na terceira rodada de simples com Thiago Wild, Thiago Monteiro e Bia Haddad e João Fonseca ainda por jogar a segunda rodada.