Saiba por que Santos quer marcar amistoso com o Boca Juniors

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 27/04/2024 - 06:00 • Santos (SP)

O Santos negocia a marcação de um amistoso contra o Boca Juniors, da Argentina, para a metade do ano. A partida seria disputada em La Bombonera, casa da equipe sul-americana.

A ideia do Peixe é ir além dos jogos da Série B e promover partidas contra times mais “expressivos” no cenário nacional e internacional. Com a partida diante de uma equipe como o Boca Juniors, uma das maiores da América do Sul, o clube visa manter a “marca” Santos em evidência.

As negociações estão em estágio inicial, e surgiram através do intermédio da Proenter, empresa argentina de eventos que conversou com o presidente Marcelo Teixeira.

Como as tratativas estão no início, ainda não há definição pelos detalhes financeiros, mas o Santos deseja faturar uma compensação financeira com o evento.

A informação sobre a possibilidade do amistoso foi publicada inicialmente pelo “Ge” e confirmada pelo Lance!.

O Santos também quer fortalecer uma “rivalidade sadia” existente com o Boca Juniors. Os times se enfrentaram em finais de Libertadores, nos anos 1963 e 2003.

Presidente do Santos tem ideia para fortalecer marca do clube (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Peixe não tem calendário para 2024 além das partidas da Série B do Brasileirão. Os próximos passos são encontrar uma data que não tenha justamente jogos do torneio nacional e do Campeonato Argentino, além da Sul-Americana, que o Boca disputa.

Ainda sem definição sobre o Boca Juniors, o Santos volta entrar em campo após vender o Avaí na próxima segunda feira (6), contra o Guarani, na Vila Belmiro.