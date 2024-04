Qual o tamanho da disparidade financeira entre Flamengo e Botafogo?

💸 Folha salarial:



Conforme revelado por Marcos Braz e Bruno Spindel no início do ano, o Flamengo tem um gasto de R$ 25 milhões por mês com a remuneração do elenco profissional. Já a folha do Botafogo terminou 2023 em torno de R$ 11 milhões e sofreu pouca variação desde então.



- Flamengo: R$ 25 milhões

- Botafogo: R$ 11 milhões

Diferença: 2,3 vezes