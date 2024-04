Mãe de John Kennedy lamenta erro do filho e dá conselho

John Kennedy é reincidente em casos de indisciplina (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 11:39 • Rio de Janeiro (RJ)

A mãe de John Kennedy, do Fluminense, Maria Beatris Duarte, admitiu que o filho errou por participar de festa na concentração antes do jogo contra o Vasco pelo Brasileirão. A informação foi publicada pelo "ge". O camisa 9 e mais três jogadores foram afastados por indisciplina e, além de ficarem fora do jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores, não enfrentam o Corinthians neste domingo (28).

- Lembranças que nunca vão ser esquecidas. Errou, sim. Agora é colocar a cabeça no lugar e lembrar o quanto você é importante para todos. Você é muito iluminado para Deus, e para nós você é uma pérola preciosa. Só você tem que ter noção da importância que você tem para todos nós, meu filho. Toda vez que vejo essa foto chego a chorar, porque você é ídolo. Você tem que lembrar o quanto você é especial. Louvado seja Deus, estou aqui com você. Te amamos. Foco, fé e determinação. Nunca desista do que Deus te deu - escreveu Beatris em uma rede social.

John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur organizaram uma festa considerada "acima do tom" pela comissão técnica do Fluminense e levaram mulheres para o hotel onde o time estava concentrado. O clube não informou se aplicou multas aos atletas.

Em relação a John Kennedy e Alexsander, pesou também a reincidência de casos de indisciplina. A diretoria deve se reunir após o retorno ao Rio de Janeiro para decidir se o afastamento será mantido ou encerrado.