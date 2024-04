Com Vini Jr. na plateia, Nadal brilha, se vinga de favorito e avança em Madri

Nadal vence e avança em Madri (Foto: mutua Madrid Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 16:36 • Madri (Espanha)

O espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, está na terceira rodada do Masters de Madri, na Espanha, onde é pentacampeão. Ele se vingou do australiano Alex de Minaur, que o venceu na semana passada no ATP 500 de Barcelona. Neste sábado (27), Nadal garantiu a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 7/6(8-6) e 6/3.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em casa, Nadal teve o apoio barulhento da torcida. E de personalidades do futebol, entre eles o jogador brasileiro Vini Jr, craque do Real Madri, time de Nadal. Apesar de tudo a favor, o espanhol precisou lutar muito, por 2h03, para superar o aguerrido e batalhador Minaur, num duelo de altos e baixos.

Vini Jr torce por Nadal (Foto: reprodução)

Jogando com mais agressividade que na partida em Barcelona, Nadal saiu quebrando o australiano no 2º game, mas acabou cometendo erro e tendo a quebra devolvida na sequência. Com uma tática de tentar fazer o rival jogar mais no limite, Nadal arriscou e cometeu erros, um total de 21 não-forçados na partida contra 34 do australiano. Ainda no primeiro set, em um destes momentos de ponto intenso, Nadal chegou a ter uma discussão com o arbitro de cadeira, o irlandês Fergus Murphy, e foi vaiado pela própria torcida.

O jogo seguiu com os dois tenistas buscando trabalhar bem da linha de base, trocaram quebras novamente entre os 7º e 8º game e a disputa chegou ao tiebreak. Nele, o espanhol chegou a abrir 6/2 e viu o australiano salvar nada menos que quatro setpoints antes de sair em desvantagem. Nadal seguiu tentando trabalhar bem na devolução, saiu quebrando o saque de Minaur, fez 2/0, e foi administrando, disparando um total 15 bolas vencedoras a 14, e com nova quebra fechou a partida..

Em busca de vaga nas oitavas de final, Nadal encara o argentino Pedro Cachin, 91º, que chegou em Madri com uma sequência de 15 derrotas consecutivas.