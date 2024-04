Bayer Leverkusen assusta a Europa, se recusa a perder e mantém a invencibilidade na temporada

Leverkusen arranca empate no último lance com Andrich (INA FASSBENDER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 15:46 • Leverkusen (ALE)

Assustador. O Bayer Leverkusen entrou em campo contra o Stuttgart e, mais uma vez, se recusou a perder. Com o placar em 2 a 2, os campeões da Bundesliga 2023/24 marcaram o gol de empate no último lance do segundo tempo, aos 51 minutos, mantendo a invencibilidade de 46 jogos na temporada.

Os gols da partida foram marcados por Führich e Undav aos visitantes, enquanto Amine Adli marcou para o Leverkusen, junto a Andrich, herói do duelo.

➡️ Salah e Klopp brigam em empate do Liverpool, e egípcio dispara: ‘Se eu falar hoje, vai ter fogo’

PEGOU FOGO, DE NOVO!

Depois de um primeiro tempo apagado por ambas as equipes, o Stuttgart abriu o placar aos dois minutos da segunda etapa, com Führich, na área. Pouco tempo depois, aos 11', Undav ampliou o marcador.

O Leverkusen iniciou a corrida aos 16 minutos, com Adli. Repetindo os últimos dois jogos, o time de Xabi Alonso se recusou a perder e fez alta pressão no adversário. Sem desistir até o apito final, os campeões encontraram o gol de empate aos 51', com Andrich, levando a BayArena abaixo.

E AGORA?

O Bayer Leverkusen volta a jogar pela Bundesliga no próximo domingo (5), contra o Eintracht. Antes disso, na quinta-feira (2), vai encarar a Roma, pelo primeiro jogo da semifinal da Liga Europa, em busca da 47º partida sem perder.

FUT INTERNACIONAL