Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 11:52 • Londres (ING)

O empate entre West Ham e Liverpool, por 2 a 2, pela Premier League, gerou um grande mal-estar na equipe de Merseyside entre suas principais estrelas: Mohamed Salah e Jürgen Klopp. Colocado inicialmente no banco de reservas, o egípcio discutiu com o comandante antes de entrar na segunda etapa, e não conseguiu mudar o jogo ao pisar no gramado do Olímpico de Londres.

Após a partida, Salah passou na zona mista, onde diversos jornalistas o aguardavam para questionar sobre o ocorrido. Entretanto, o atacante passou direto, mas deixou seu recado: "Se eu parar para falar hoje, vai ter fogo".

Klopp, por outro lado, minimizou o problema com seu comandado, e disse que já está tudo bem no vestiário da equipe.

- Conversamos sobre aquele momento no vestiário com os rapazes, e já foi. Da minha parte, tudo já está resolvido - afirmou o alemão

Confira abaixo o momento da discussão e a fala de Salah:

Segundo a imprensa inglesa, a insatisfação do egípcio se deve a ter entrado tarde no jogo para resolver a situação. O Liverpool tinha acabado de sofrer o empate em 2 a 2, quando Mohamed substituiu o colombiano Luis Díaz, aos 34 minutos do segundo tempo.

Sem converter ações ofensivas em chances perigosas, Salah viu os Reds se distanciarem da briga pelo título da Premier League. São 75 pontos em 35 jogos, tendo Arsenal e Manchester City - líder e vice-líder, respectivamente - com mais pontos e menos jogos, acima na tabela.

