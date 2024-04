Lakers x Nuggets: veja horário e onde assistir aos playoffs da NBA

LeBron James encara NIkola Jokic pelos playoffs da NBA (Foto: Garrett Ellwood / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 15:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A série mais esperada do Oeste chega ao quarto - e talvez decisivo - jogo. O Denver Nuggets visita o Los Angeles Lakers novamente e dessa vez em busca de eliminar o time de LeBron James. Com Nikola Jokic e Jamal Murray, o atual campeão da liga entra em quadra às 21h30. A transmissão ficará por conta do Amazon Prime Video e NBA League Pass.

O confronto entre Lakers e Nuggets chega ao Jogo 4 com amplo domínio do time treinado por Michael Malone. Os atuais campeões da NBA mostram a cada confronto que vai ser bem difícil tirar o título deles mais uma vez. O equilíbrio no Jogo 2 se mostrou excessão até o momento - Jokic e companhia são sinônimos de consistência na maior liga de basquete do mundo.

Pelo lado do Lakers, a esperança se resume a LeBron James e Anthony Davis. A recuperação do time na série passa diretamente pelo desempenho da dupla de astros - mas não só deles. A missão é complicada - o time de L.A. precisa vencer todos os jogos para forçar o Jogo 7, se quiser avanças nos playoffs.

FICHA TÉCNICA ✅

Lakers x Nuggets

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass