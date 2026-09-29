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Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Estádio receberá sete partidas no próximo mês, incluindo duas semifinais da Libertadores; mudança definitiva do tipo de grama está prevista para 2027

PorBernardo PinhoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 05:30
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Maracanã
Partida da NFL foi disputada no Estádio do Maracanã (Foto: Divulgação/ Maracanã)

O Maracanã iniciou, nesta segunda-feira (28), a substituição completa do gramado para receber a sequência de jogos de Flamengo e Fluminense na reta final da temporada. O procedimento começou um dia após a partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys e prevê a instalação de novos rolos da Bermuda Celebration, variedade utilizada atualmente no estádio. A previsão é que o campo esteja pronto para a retomada do futebol, em 8 de outubro.

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O trabalho começou pela raspagem e retirada da superfície antiga. A intervenção foi programada para aproveitar o intervalo da Data Fifa, após críticas de jogadores dos dois clubes às condições do gramado. O objetivo da administração é entregar um novo piso antes de uma sequência que inclui as semifinais da Libertadores.

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➡️Como Martinelli, do Fluminense, pode se encaixar na escalação da Seleção Brasileira?

Antes da partida da NFL, o campo recebeu uma intervenção com a GrassMaster Stitch Machine, equipamento cuja chegada ao Brasil foi antecipada pela liga americana. A máquina injeta fibras sintéticas no solo, realizando uma espécie de costura que reforça a estrutura da grama natural e aumenta sua estabilidade e resistência. A tecnologia foi utilizada para preparar o campo para os impactos do futebol americano.

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Maracanã terá sequência de jogos de Flamengo e Fluminense em outubro

O novo gramado será inaugurado pelo Tricolor diante do Coritiba, no dia 8 de outubro. Três dias depois, o estádio receberá Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão e, em 14 de outubro, o confronto entre o Tricolor e o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores.

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Ao todo, são sete partidas confirmadas na programação de outubro, cinco pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Libertadores.

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DataPartidaCompetição

08/10

Fluminense x Coritiba

Brasileirão

11/10

Flamengo x Fluminense

Brasileirão

14/10

Fluminense x Palmeiras

Libertadores

18/10

Fluminense x Santos

Brasileirão

22/10

Flamengo x Estudiantes

Libertadores

26/10

Flamengo x Atlético-MG

Brasileirão

28/10

Fluminense x Internacional

Brasileirão

A primeira semana concentra três partidas em apenas seis dias, com o clássico estadual entre os dois confrontos do Fluminense no Maracanã.

Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Flamengo e Fluminense no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Qual será o gramado do Maracanã em 2027?

A substituição realizada nesta semana ainda não contempla a mudança definitiva anunciada pelo Consórcio Fla-Flu. Depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, em dezembro, o estádio passará a utilizar a Celebration Hybrid, variedade mais moderna que a Bermuda Celebration.

A nova grama apresenta maior densidade, folhas mais finas e melhor tolerância ao frio, à seca e à sombra. Também possui crescimento mais rápido, característica que favorece a recuperação entre partidas. A baixa incidência de luz solar em determinados pontos do Maracanã, principalmente durante o inverno, é uma das dificuldades enfrentadas na manutenção do campo.

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A mudança de dezembro faz parte do planejamento da administração para 2027, quando o Maracanã continuará recebendo os jogos de Flamengo e Fluminense e também será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina.

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