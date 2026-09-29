Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças
Estádio receberá sete partidas no próximo mês, incluindo duas semifinais da Libertadores; mudança definitiva do tipo de grama está prevista para 2027
O Maracanã iniciou, nesta segunda-feira (28), a substituição completa do gramado para receber a sequência de jogos de Flamengo e Fluminense na reta final da temporada. O procedimento começou um dia após a partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys e prevê a instalação de novos rolos da Bermuda Celebration, variedade utilizada atualmente no estádio. A previsão é que o campo esteja pronto para a retomada do futebol, em 8 de outubro.
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O trabalho começou pela raspagem e retirada da superfície antiga. A intervenção foi programada para aproveitar o intervalo da Data Fifa, após críticas de jogadores dos dois clubes às condições do gramado. O objetivo da administração é entregar um novo piso antes de uma sequência que inclui as semifinais da Libertadores.
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Antes da partida da NFL, o campo recebeu uma intervenção com a GrassMaster Stitch Machine, equipamento cuja chegada ao Brasil foi antecipada pela liga americana. A máquina injeta fibras sintéticas no solo, realizando uma espécie de costura que reforça a estrutura da grama natural e aumenta sua estabilidade e resistência. A tecnologia foi utilizada para preparar o campo para os impactos do futebol americano.
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Maracanã terá sequência de jogos de Flamengo e Fluminense em outubro
O novo gramado será inaugurado pelo Tricolor diante do Coritiba, no dia 8 de outubro. Três dias depois, o estádio receberá Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão e, em 14 de outubro, o confronto entre o Tricolor e o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores.
Ao todo, são sete partidas confirmadas na programação de outubro, cinco pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Libertadores.
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|Data
|Partida
|Competição
08/10
Fluminense x Coritiba
Brasileirão
11/10
Flamengo x Fluminense
Brasileirão
14/10
Fluminense x Palmeiras
Libertadores
18/10
Fluminense x Santos
Brasileirão
22/10
Flamengo x Estudiantes
Libertadores
26/10
Flamengo x Atlético-MG
Brasileirão
28/10
Fluminense x Internacional
Brasileirão
A primeira semana concentra três partidas em apenas seis dias, com o clássico estadual entre os dois confrontos do Fluminense no Maracanã.
Qual será o gramado do Maracanã em 2027?
A substituição realizada nesta semana ainda não contempla a mudança definitiva anunciada pelo Consórcio Fla-Flu. Depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, em dezembro, o estádio passará a utilizar a Celebration Hybrid, variedade mais moderna que a Bermuda Celebration.
A nova grama apresenta maior densidade, folhas mais finas e melhor tolerância ao frio, à seca e à sombra. Também possui crescimento mais rápido, característica que favorece a recuperação entre partidas. A baixa incidência de luz solar em determinados pontos do Maracanã, principalmente durante o inverno, é uma das dificuldades enfrentadas na manutenção do campo.
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A mudança de dezembro faz parte do planejamento da administração para 2027, quando o Maracanã continuará recebendo os jogos de Flamengo e Fluminense e também será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina.
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