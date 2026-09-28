Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Otávio projeta estreia e objetivos na Seleção Brasileira

O arqueiro pode fazer sua primeira partida pela Seleção Brasileira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/09/2026 17:41
Favorite o Lance! no Google
Otávio treinando na Seleção
Otávio treinando na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na expectativa por uma possível estreia na terça-feira (29) pela Seleção Brasileira, o goleiro Otávio, do Cruzeiro, projetou o que espera de sua primeira partida e seus objetivos representando o Brasil nos próximos anos.

Otávio treinando na Seleção

Cruzeiro: Otávio se torna quinto goleiro brasileiro mais valorizado no mundo

Cruzeiro
Há 2 horas
Artur Jorge orienta jogadores em retorno aos treinos

Artur Jorge prega intensidade em retorno do Cruzeiro aos treinos

Cruzeiro
Há 7 horas
Paulinho no Mirassol

Paulinho, do Mirassol, responde sobre interesse do Cruzeiro

Cruzeiro
Há 6 horas

– Eu acredito que o primeiro passo é fazer minha estreia, indo bem nesse jogo, tirando o peso e a ansiedade que ele gera. Tem tudo para dar certo e seguir em frente por aqui – disse o arqueiro em entrevista à TNT Sports.

continua após a publicidade

Otávio projetou o desejo de representar a Seleção Brasileira na próxima edição das Olimpíadas e também ser lembrado na Copa do Mundo de 2030.

Otávio treinando na Seleção
Otávio treinando na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

– Aqui na Seleção, um objetivo meu é participar das Olimpíadas de 2028, acho que tenho capacidade para representar o Brasil. E consequentemente, a Copa do Mundo em 2030. Pelo Cruzeiro, tenho certeza que vamos conquistar um título importante nesse período – afirmou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Otávio valorizado no mercado

Destaque do Cruzeiro na temporada, o goleiro Otávio está entre os brasileiros da posição mais valorizados no mundo. O arqueiro, que esteve na mira do futebol europeu, é atualmente o quinto goleiro brasileiro com maior valor de mercado.

Segundo a plataforma Transfermarkt, o camisa 81 da Raposa é avaliado em cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 59 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Estudo aponta jogadores sub-21 mais valiosos do futebol sul-americano; meia do Botafogo lidera

Otávio tem o mesmo valor de mercado que Ederson, que disputou as últimas três edições da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, e Lucas Perri, do Torino.

À frente do arqueiro celeste estão apenas Luíz Júnior (Villarreal), Hugo Souza (Corinthians) e Gabriel Brazão (Santos), avaliados em 12 milhões de euros, além do líder do ranking, Alisson, com valor estimado em 15 milhões de euros.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir Brasil x Austrália

Onde Assistir

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Otávio treinando na Seleção

Cruzeiro

Cruzeiro: Otávio se torna quinto goleiro brasileiro mais valorizado no mundo

Há 2 horas
Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Opinião – Seleção está devendo, mas num ponto Ancelotti está certo

Há 2 horas
Time do Brasil antes da partida

Seleção Brasileira

Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir

Há 3 horas
Neymar foi o principal nome da Seleção nas Olimpiadas do Rio, em 2016, no primeiro ouro do Brasil (Foto: Reprodução / Olympics)

Olimpíadas

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do futebol

Há 6 horas
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Ancelotti diz que crítica 'afeta zero' a ideia que ele tem para o futuro da Seleção

Há 9 horas
Mais LANCE!
Breno Bidon durante treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Na Seleção, Breno Bidon agradece ao Corinthians: 'Me acolheu'

Jogadores de Brasil e Austrália disputam a bola durante amistoso em Townsville

Qualidade do gramado liga alerta na Seleção para jogo com a Austrália

Taffarel, preparador de goleiros, e Otávio durante treino da Seleção em Brisbane

Escalação: Ancelotti encaminha Seleção com novo goleiro e mais seis mudanças

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Explicação de Hugo Souza por falha repercute: 'Era melhor ter ficado quieto'

Kauê Furquim comemora gol pelo Brasil

Pivô de polêmica entre Corinthians, Bahia e City brilha pela Seleção sub-17

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Jornal espanhol compara Brasil ao Barcelona após teste com Raphinha

A camisa 10 de Raphina no vestiário antes do empate entre Brasil e Austrália

OPINIÃO: a Seleção ainda precisa encontrar seu camisa 10

Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25).

Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

O técnico Carlo Ancelotti no treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Nem tudo foi ruim: empate com Austrália manteve dado positivo da Seleção

Martinelli durante treino da Seleção Brasileira, em Brisbane

Martinelli vibra com chance na Seleção, revela inspirações e exalta Fluminense

Taffarel e Marquinhos com os goleiros da Seleção na Austrália

Novo goleiro? Ancelotti repete Dunga no início da Era Alisson na Seleção

Ancelotti, de costas, conversando com Juan, durante treino da Seleção em Brisbane, na Austrália

Ancelotti testa sete mudanças na escalação da Seleção para segundo jogo com a Austrália