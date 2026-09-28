Otávio projeta estreia e objetivos na Seleção Brasileira
O arqueiro pode fazer sua primeira partida pela Seleção Brasileira
Na expectativa por uma possível estreia na terça-feira (29) pela Seleção Brasileira, o goleiro Otávio, do Cruzeiro, projetou o que espera de sua primeira partida e seus objetivos representando o Brasil nos próximos anos.
– Eu acredito que o primeiro passo é fazer minha estreia, indo bem nesse jogo, tirando o peso e a ansiedade que ele gera. Tem tudo para dar certo e seguir em frente por aqui – disse o arqueiro em entrevista à TNT Sports.
Otávio projetou o desejo de representar a Seleção Brasileira na próxima edição das Olimpíadas e também ser lembrado na Copa do Mundo de 2030.
– Aqui na Seleção, um objetivo meu é participar das Olimpíadas de 2028, acho que tenho capacidade para representar o Brasil. E consequentemente, a Copa do Mundo em 2030. Pelo Cruzeiro, tenho certeza que vamos conquistar um título importante nesse período – afirmou.
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Otávio valorizado no mercado
Destaque do Cruzeiro na temporada, o goleiro Otávio está entre os brasileiros da posição mais valorizados no mundo. O arqueiro, que esteve na mira do futebol europeu, é atualmente o quinto goleiro brasileiro com maior valor de mercado.
Segundo a plataforma Transfermarkt, o camisa 81 da Raposa é avaliado em cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 59 milhões na cotação atual).
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Otávio tem o mesmo valor de mercado que Ederson, que disputou as últimas três edições da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, e Lucas Perri, do Torino.
À frente do arqueiro celeste estão apenas Luíz Júnior (Villarreal), Hugo Souza (Corinthians) e Gabriel Brazão (Santos), avaliados em 12 milhões de euros, além do líder do ranking, Alisson, com valor estimado em 15 milhões de euros.
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