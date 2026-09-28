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Botafogo acompanha situação das bets e aguarda desdobramentos; patrocinadora não se posiciona

Glorioso tem contrato com a empresa até o fim de 2027

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 13:26
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Camisa do Botafogo no Nilton Santos
Botafogo II do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O encerramento das operações das casas de apostas no Brasil, assinado na última sexta-feira (25) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preocupa os clubes do futebol brasileiro. O Botafogo, assim como outros gigantes do futebol brasileiro, deve ser afetado pela Medida Provisória. A SAF ainda aguarda e acompanha de perto a situação.

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Internamente, a direção do clube adora postura tranquila e prepara terreno para exploração comercial em outras frentes. Ainda não houve uma notificação da patrocinadora, que havia acenado anteriormente com a possibilidade de encerramento da operação no fim do ano. As conversas seguem.

A SAF Botafogo assinou contrato com a VBET em janeiro de 2025, logo após a empresa assumir a operação da Parimatch, casa de apostas que foi a primeira patrocinadora máster da era John Textor. Na época, o acordo foi celebrado pelo CEO Thairo Arruda, com validade no fim de 2027.

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O acordo previa pagamento anual de R$ 55 milhões no contrato base, que poderia atingir metas e virar R$ 70 milhões. Para 2026, conforme apurou a reportagem, John Textor trabalhou pela antecipação de receita, e isso já não afetará a reta final do ano do Glorioso.

Procurada pela reportagem do Lance!, a VBET optou por não dar um posicionamento no momento. A empresa analisa as informações em meio ao cenário.

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Novo uniforme do Botafogo
Uniforme I do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Fim das casas de aposta

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na última sexta-feira (25), em São Paulo, a proibição total, via Medida Provisória, de apostas online e o patrocínio de bets e casas de apostas no futebol brasileiro. A discussão ganhou força este mês e provocou reação imediata de clubes e federações, além de muitas das 84 empresas licenciadas que operam 188 marcas.

— Eu decidi tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira o tumor, ou o tumor vai matar a gente. Foi muita briga, foi muita discussão. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets — disse Lula.

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A partir da publicação da Medida Provisória, o governo não permitirá mais novas publicidades relacionadas a bets, isto é, camisas e outros espaços publicitários. A remoção de publicidade e de sinais de patrocínio deve ocorrer até as 23h59 da próxima segunda-feira (5).

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