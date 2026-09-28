A fratura no punho esquerdo de Arrascaeta pegou os torcedores do Flamengo de surpresa, gerando alerta, principalmente para a comissão técnica. O departamento médico do clube aguarda o retorno do uruguaio ao Brasil, mas já se aprofundou no caso e, em um primeiro momento, o tempo de recuperação liga um alerta.

Inicialmente, o prazo previsto para o retorno de Arrascaeta, baseando-se no histórico desse tipo de lesão em atletas, é de seis semanas. É claro que o prazo depende de como o corpo do atleta reagirá ao tratamento e também de cada caso particular da lesão, podendo ser encurtado.

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Com isso, Arrascaeta ficaria fora dos dois jogos das semifinais da Libertadores, quando o Flamengo encara o Estudiantes, da Argentina, nos dias 15 e 22 de outubro. Para que ele ficasse à disposição para o jogo de ida, por exemplo, ele teria apenas 17 dias para se recuperar.

Em caso de classificação para a final, o cenário seria de otimismo pela utilização do jogador. A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Uruguai.

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Arrascaeta, do Flamengo, deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Médico explica processo de recuperação em fraturas

O médico ortopedista Ricardo Soares, em contato com a reportagem do Lance!, detalhou como acontece o tratamento cirúrgico em situações como a de Arrascaeta.

— Em atletas, a fixação interna (tratamento cirúrgico) das fraturas de punho pode permitir mobilização mais precoce e facilitar uma recuperação funcional mais rápida. Não significa que a fratura estará consolidada antes com a cirurgia. A estabilidade proporcionada pelo implante (fixação da fratura) é diferente da consolidação biológica da fratura. O tempo de consolidação, em média, ocorre entre 6 e 8 semanas. Dessa maneira, tendemos a escolher o tratamento cirúrgico nas fraturas de punho em atletas — disse Ricardo Soares, médico do Hospital Ortopédico AACD.

Ainda segundo o médico, jogadores de futebol de linha podem, em determinadas fraturas do punho, retornar ao ofício com uma proteção específica, mesmo que não estejam 100% recuperados. Entretanto, há o risco de um novo trauma na região.

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— Um atleta de futebol de linha pode, em determinadas fraturas do punho, retornar protegido com órtese ou proteção específica, porque não depende do punho para executar o principal gesto esportivo, mesmo que a fratura ainda não esteja 100% consolidada. Mas há o risco de uma queda e trauma sobre a área da cirurgia e de comprometer a cirurgia. Por isso, o retorno é individualizado e depende da estabilidade, consolidação e mobilidade articular — explicou Ricardo Soares.

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