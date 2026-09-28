Atlético intensifica treinos de olho em jogo atrasado do Brasileirão: veja a programação
Galo recebe o Bragantino no próximo sábado (28) na Arena MRV
O Atlético terá uma semana completa de treinamentos na Cidade do Galo de olho em uma partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Bragantino no próximo sábado, às 18h30, na Arena MRV, em duelo válido pela 21ª rodada da competição nacional.
O calendário do futebol brasileiro vive um recesso durante a Super Data Fifa, com cerca de 20 dias de pausa para os compromissos das seleções. No entanto, o Atlético não terá descanso durante todo o período e realizará a partida atrasada contra o Bragantino.
Após a última partida da equipe, o empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no último dia 19, os jogadores receberam quatro dias de folga. O elenco se reapresentou na última quinta-feira e iniciou os treinamentos de olho no importante duelo atrasado e também na sequência intensa da temporada.
Após o retorno da Data Fifa, o Atlético terá uma grande maratona decisiva. Além de conciliar a disputa do Campeonato Brasileiro, a equipe terá pela frente as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Agenda semanal do Atlético
Confira os compromissos do Galo na semana:
Segunda-Feira (28) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (29) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Quarta-Feira (30) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Quinta-Feira (1) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (2) - Treino na Cidade do Galo às 16h
Sábado (3) - Atlético x Bragantino às 18h30 - 21° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)
Domingo (4) - Treino na Cidade do Galo às 10h
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Dupla é liberada pelo DM e volta a ficar à disposição no AtléticoHá 2 minutos
Futebol Nacional
CBF define datas e horários das semifinais da Copa do BrasilHá 19 horas
Atlético Mineiro
Após fim do jejum, Cassierra busca volta por cima no AtléticoHá 1 dia
Atlético Mineiro
Atlético pode embolsar bolada com títulos nas Copas: veja os valoresHá 1 dia
Futebol Nacional
Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFsHá 1 dia
Futebol Nacional
Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubesHá 2 dias
Mais LANCE!