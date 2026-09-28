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Atlético intensifica treinos de olho em jogo atrasado do Brasileirão: veja a programação

Galo recebe o Bragantino no próximo sábado (28) na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/09/2026 12:16
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Fred em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Fred em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá uma semana completa de treinamentos na Cidade do Galo de olho em uma partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Bragantino no próximo sábado, às 18h30, na Arena MRV, em duelo válido pela 21ª rodada da competição nacional.
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O Atlético terá uma semana completa de treinamentos na Cidade do Galo de olho em uma partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Bragantino no próximo sábado, às 18h30, na Arena MRV, em duelo válido pela 21ª rodada da competição nacional.

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O calendário do futebol brasileiro vive um recesso durante a Super Data Fifa, com cerca de 20 dias de pausa para os compromissos das seleções. No entanto, o Atlético não terá descanso durante todo o período e realizará a partida atrasada contra o Bragantino.

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Após a última partida da equipe, o empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no último dia 19, os jogadores receberam quatro dias de folga. O elenco se reapresentou na última quinta-feira e iniciou os treinamentos de olho no importante duelo atrasado e também na sequência intensa da temporada.

Após o retorno da Data Fifa, o Atlético terá uma grande maratona decisiva. Além de conciliar a disputa do Campeonato Brasileiro, a equipe terá pela frente as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (28) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (29) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Quarta-Feira (30) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Quinta-Feira (1) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sexta-Feira (2) - Treino na Cidade do Galo às 16h
Sábado (3) - Atlético x Bragantino às 18h30 - 21° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)
Domingo (4) - Treino na Cidade do Galo às 10h

Léo Duarte e Igor Gomes em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Léo Duarte e Igor Gomes em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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